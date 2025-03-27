Мишустин сменил руководство компании-оператора «мусорной реформы»

Новым генеральным директором данной публично-правовой компании «Российский экологический оператор», которая занимается созданием и реализацией комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, стала Ирина Тарасова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами „Российский экологический оператор“ назначена Ирина Тарасова», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Ранее возглавлявший компанию Денис Буцаев теперь займет пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.
До своего назначения Ирина Тарасова исполняла обязанности директора административного департамента Министерства сельского хозяйства России. Она работала в министерстве на разных должностях с 2018 года.
Ранее сообщалось, что существует вероятность, что Денис Буцаев может перейти на должность замминистра природных ресурсов и экологии России. Источник, связанный с Минприроды, подтвердил возможность такого перехода.
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