Мишустин сменил руководство компании-оператора «мусорной реформы»

Мишустин назначил Ирину Тарасову главой «Российского экологического оператора»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин назначил Ирину Тарасову гендиректором «Российского экологического оператора»
Мишустин назначил Ирину Тарасову гендиректором «Российского экологического оператора» Фото:

Новым генеральным директором данной публично-правовой компании «Российский экологический оператор», которая занимается созданием и реализацией комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, стала Ирина Тарасова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами „Российский экологический оператор“ назначена Ирина Тарасова», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Ранее возглавлявший компанию Денис Буцаев теперь займет пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ. 

До своего назначения Ирина Тарасова исполняла обязанности директора административного департамента Министерства сельского хозяйства России. Она работала в министерстве на разных должностях с 2018 года.

Ранее сообщалось, что существует вероятность, что Денис Буцаев может перейти на должность замминистра природных ресурсов и экологии России. Источник, связанный с Минприроды, подтвердил возможность такого перехода.

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Новым генеральным директором данной публично-правовой компании «Российский экологический оператор», которая занимается созданием и реализацией комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, стала Ирина Тарасова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.  «Новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами „Российский экологический оператор“ назначена Ирина Тарасова», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Ранее возглавлявший компанию Денис Буцаев теперь займет пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.  До своего назначения Ирина Тарасова исполняла обязанности директора административного департамента Министерства сельского хозяйства России. Она работала в министерстве на разных должностях с 2018 года. Ранее сообщалось, что существует вероятность, что Денис Буцаев может перейти на должность замминистра природных ресурсов и экологии России. Источник, связанный с Минприроды, подтвердил возможность такого перехода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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