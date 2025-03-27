Основателя «Русагро» Мошковича арестовали

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Вадим Мошкович арестован по обвинению в мошенничестве
Вадим Мошкович арестован по обвинению в мошенничестве Фото:
новость из сюжета
Задержан основатель агрохолдинга «Русагро»

По просьбе следствия Мещанский суд арестовал основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича до 25 мая 2025 года. Решение по делу огласила судья Олеся Менделеева. Предприниматель обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Кроме того, мужчина также подозревается в причастности к захвату активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мошковичу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 мая», — заявила Менделеева. Ее слова передает ТАСС. 

Помимо Вадима Мошковича, и его бывшему заместителю Максиму Басову предъявлены аналогичные обвинения. Главу «Русагро» задержали 26 марта. В ходе следственных мероприятий допрос был проведен не только в отношении него, но и генерального директора компании Тимура Липатова.

Кроме того, в пресс-службе «Русагро» подтвердили факт проведения обысков в офисах холдинга. Там также заявили о сотрудничестве с правоохранительными органами и указали, что следствие не связано с основной деятельностью компании. Отмечается, что стоимость акции «Русагро» после обысков упала на 17,1%, составив 187,4 рубля. В течение времени акции падали на максимальную отметку в 20,4%, пишет «Царьград». 

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По просьбе следствия Мещанский суд арестовал основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича до 25 мая 2025 года. Решение по делу огласила судья Олеся Менделеева. Предприниматель обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Кроме того, мужчина также подозревается в причастности к захвату активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мошковичу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 мая», — заявила Менделеева. Ее слова передает ТАСС.  Помимо Вадима Мошковича, и его бывшему заместителю Максиму Басову предъявлены аналогичные обвинения. Главу «Русагро» задержали 26 марта. В ходе следственных мероприятий допрос был проведен не только в отношении него, но и генерального директора компании Тимура Липатова. Кроме того, в пресс-службе «Русагро» подтвердили факт проведения обысков в офисах холдинга. Там также заявили о сотрудничестве с правоохранительными органами и указали, что следствие не связано с основной деятельностью компании. Отмечается, что стоимость акции «Русагро» после обысков упала на 17,1%, составив 187,4 рубля. В течение времени акции падали на максимальную отметку в 20,4%, пишет «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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