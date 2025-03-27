Основателя «Русагро» Мошковича арестовали

По просьбе следствия Мещанский суд арестовал основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича до 25 мая 2025 года. Решение по делу огласила судья Олеся Менделеева. Предприниматель обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Кроме того, мужчина также подозревается в причастности к захвату активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты».
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мошковичу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 мая», — заявила Менделеева. Ее слова передает ТАСС.
Помимо Вадима Мошковича, и его бывшему заместителю Максиму Басову предъявлены аналогичные обвинения. Главу «Русагро» задержали 26 марта. В ходе следственных мероприятий допрос был проведен не только в отношении него, но и генерального директора компании Тимура Липатова.
Кроме того, в пресс-службе «Русагро» подтвердили факт проведения обысков в офисах холдинга. Там также заявили о сотрудничестве с правоохранительными органами и указали, что следствие не связано с основной деятельностью компании. Отмечается, что стоимость акции «Русагро» после обысков упала на 17,1%, составив 187,4 рубля. В течение времени акции падали на максимальную отметку в 20,4%, пишет «Царьград».
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