Холдинг «Русагро» прокомментировал обыски и задержание основателя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В офисах холдинга проходят обыски
В офисах холдинга проходят обыски Фото:
новость из сюжета
Задержан основатель агрохолдинга «Русагро»

Представители агрохолдинга «Русагро» подтвердили обыски в офисах компании. Они подчеркнули, что визит силовиков не связан с деятельностью холдинга.  

«Сегодня, 26.03.25, в нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. <...> Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», — говорится в обращении компании.

Работа холдинга продолжается в штатном режиме. Представители уверяют, что все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. 

Основатель агрохолдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович был задержан в Москве. Вместе с ним задержан гендиректор Тимур Липатов. По предварительным данным, процедуры проходят в рамках дела о мошенничестве. На фоне сообщений о задержании акции «Русагро» рухнули

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители агрохолдинга «Русагро» подтвердили обыски в офисах компании. Они подчеркнули, что визит силовиков не связан с деятельностью холдинга.   «Сегодня, 26.03.25, в нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. <...> Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», — говорится в обращении компании. Работа холдинга продолжается в штатном режиме. Представители уверяют, что все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.  Основатель агрохолдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович был задержан в Москве. Вместе с ним задержан гендиректор Тимур Липатов. По предварительным данным, процедуры проходят в рамках дела о мошенничестве. На фоне сообщений о задержании акции «Русагро» рухнули. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...