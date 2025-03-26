Холдинг «Русагро» прокомментировал обыски и задержание основателя

Представители агрохолдинга «Русагро» подтвердили обыски в офисах компании. Они подчеркнули, что визит силовиков не связан с деятельностью холдинга.
«Сегодня, 26.03.25, в нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. <...> Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», — говорится в обращении компании.
Работа холдинга продолжается в штатном режиме. Представители уверяют, что все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.
Основатель агрохолдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович был задержан в Москве. Вместе с ним задержан гендиректор Тимур Липатов. По предварительным данным, процедуры проходят в рамках дела о мошенничестве. На фоне сообщений о задержании акции «Русагро» рухнули.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.