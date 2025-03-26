Депутаты из клана теневого мэра Нефтеюганска подали в суд на правительство ХМАО

Пятерка муниципальных депутатов Нефтеюганска: спикер думы Марат Миннигулов, Иван Мурзин, Александр Дудич, Константин Черных и Максим Мальчиков, — против которой выступила с крестовым походом прокуратура из-за нарушений в декларациях, нашла способ оттянуть сложение полномочий. Они подали в суд на департамент госслужбы ХМАО, который проводил проверку их доходов, чтобы оспорить ее результаты, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города.
«Команда теневого мэра Нефтеюганска Степана Пыталева (считающиеся подконтрольными ему единороссы Миннигулов, Мурзин, Дудич, Черных и Мальчиков), против которой выступила с крестовым походом прокуратура из-за нарушений в декларациях, нашла способ оттянуть сложение полномочий. Они подали в суд на департамент госслужбы Югры, который проводил проверку их доходов, чтобы оспорить ее результаты. Пока идет тяжба с правительством, судебный процесс „прокуратура против депутатов“ поставлен на паузу до итогов разбирательств с департаментом. Но эта схема не сработала у спикера думы Миннигулова — судья рассмотрела оба кейса в одном процессе, и его от отставки по утрате доверия отделяет только апелляция», — сообщает инсайдер.
Информация подтверждается материалами из судебной картотеки дел. У большинства указанных депутатов производство остановлено до разрешения другого дела. Но у спикера Миннигулова они были объединены и рассмотрены одним судьей. Информацию о том, что рассмотрение дел приостановлено до окончания разбирательства с департаментом госслужбы, также подтвердили в окружной прокуратуре.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура устроила крестовый поход на команду из пяти депутатов Нефтеюганска. Один из них, спикер думы Марат Миннигулов, проиграл суд первой инстанции, и ему грозит лишение мандата.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!