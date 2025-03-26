26 марта 2025

Депутаты из клана теневого мэра Нефтеюганска подали в суд на правительство ХМАО

Единороссы Нефтеюганска пытаются отсрочить отставку, которую требует прокуратура
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятерка депутатов из Нефтеюганска подала в суд на депгосслужбы Югры
Пятерка депутатов из Нефтеюганска подала в суд на депгосслужбы Югры Фото:

Пятерка муниципальных депутатов Нефтеюганска: спикер думы Марат Миннигулов, Иван Мурзин, Александр Дудич, Константин Черных и Максим Мальчиков, — против которой выступила с крестовым походом прокуратура из-за нарушений в декларациях, нашла способ оттянуть сложение полномочий. Они подали в суд на департамент госслужбы ХМАО, который проводил проверку их доходов, чтобы оспорить ее результаты, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города.

«Команда теневого мэра Нефтеюганска Степана Пыталева (считающиеся подконтрольными ему единороссы Миннигулов, Мурзин, Дудич, Черных и Мальчиков), против которой выступила с крестовым походом прокуратура из-за нарушений в декларациях, нашла способ оттянуть сложение полномочий. Они подали в суд на департамент госслужбы Югры, который проводил проверку их доходов, чтобы оспорить ее результаты. Пока идет тяжба с правительством, судебный процесс „прокуратура против депутатов“ поставлен на паузу до итогов разбирательств с департаментом. Но эта схема не сработала у спикера думы Миннигулова — судья рассмотрела оба кейса в одном процессе, и его от отставки по утрате доверия отделяет только апелляция», — сообщает инсайдер.

Информация подтверждается материалами из судебной картотеки дел. У большинства указанных депутатов производство остановлено до разрешения другого дела. Но у спикера Миннигулова они были объединены и рассмотрены одним судьей. Информацию о том, что рассмотрение дел приостановлено до окончания разбирательства с департаментом госслужбы, также подтвердили в окружной прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура устроила крестовый поход на команду из пяти депутатов Нефтеюганска. Один из них, спикер думы Марат Миннигулов, проиграл суд первой инстанции, и ему грозит лишение мандата.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пятерка муниципальных депутатов Нефтеюганска: спикер думы Марат Миннигулов, Иван Мурзин, Александр Дудич, Константин Черных и Максим Мальчиков, — против которой выступила с крестовым походом прокуратура из-за нарушений в декларациях, нашла способ оттянуть сложение полномочий. Они подали в суд на департамент госслужбы ХМАО, который проводил проверку их доходов, чтобы оспорить ее результаты, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города. «Команда теневого мэра Нефтеюганска Степана Пыталева (считающиеся подконтрольными ему единороссы Миннигулов, Мурзин, Дудич, Черных и Мальчиков), против которой выступила с крестовым походом прокуратура из-за нарушений в декларациях, нашла способ оттянуть сложение полномочий. Они подали в суд на департамент госслужбы Югры, который проводил проверку их доходов, чтобы оспорить ее результаты. Пока идет тяжба с правительством, судебный процесс „прокуратура против депутатов“ поставлен на паузу до итогов разбирательств с департаментом. Но эта схема не сработала у спикера думы Миннигулова — судья рассмотрела оба кейса в одном процессе, и его от отставки по утрате доверия отделяет только апелляция», — сообщает инсайдер. Информация подтверждается материалами из судебной картотеки дел. У большинства указанных депутатов производство остановлено до разрешения другого дела. Но у спикера Миннигулова они были объединены и рассмотрены одним судьей. Информацию о том, что рассмотрение дел приостановлено до окончания разбирательства с департаментом госслужбы, также подтвердили в окружной прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура устроила крестовый поход на команду из пяти депутатов Нефтеюганска. Один из них, спикер думы Марат Миннигулов, проиграл суд первой инстанции, и ему грозит лишение мандата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...