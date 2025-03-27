Автоэксперт спрогнозировал падение цен на китайские машины в России

Введение США импортных тарифов на легковые авто побудит КНР к расширению своего экспорта в другие страны, в том числе в Россию. Подобное выгодно российским потребителям за счет увеличения выбора и снижения цен на машины. Об этом сообщил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
«Введение властями США пошлин против импорта машин может обвалить их производство в Европейском союзе, автомобильная индустрия которого и без того находится в сложной ситуации. <...> То же самое будет и в КНР, но там подобного обвала не будет: китайские компании просто-напросто будут стремиться расширять экспорт в другие страны, в том числе и в Россию. Для российских покупателей это выгодно увеличением ассортимента предлагаемых им машин и снижением цен», — заявил Хазанов для РИА Новости.
Отмечается, что американские пошлины на импорт авто для ЕС приведут к снижению объемов производства. Подобное затронет и производство различных компонентов, от колес и шин до мелких деталей. Как показывают данные Евростата, в 2024 году почти четверть европейского экспорта легковых автомобилей приходилась на рынок США. В то время как доля Китая составила всего 9%.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении 25%-ной пошлины на автомобили, собранные за пределами страны. Она начнет действовать со 2 апреля. По мнению Трампа, это будет способствовать развитию автомобильной промышленности внутри Штатов.
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