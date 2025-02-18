18 февраля 2025

Трамп введет пошлины на зарубежные машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп готов ввести также пошлины на фармацевтику
Трамп готов ввести также пошлины на фармацевтику Фото:

США планируют ввести пошлины на импорт автомобилей и фармацевтической продукции из-за рубежа. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, подчеркивая, что новые тарифы составят 25%.

«Мы вводим пошлины в размере 25% на зарубежные автомашины и аналогичные пошлины на фармацевтику», — сообщил Трамп во время эфира на Fox News. Он уточнил, что тарифы на фармацевтическую продукцию будут расти в течение года.

Ранее Трамп сообщил о введении рекордных импортных пошлин против Китая, напоминает RT. Китай крайне недоволен решением правительства США ввести пошлины в размере 10% на товары КНР. В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США.

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США планируют ввести пошлины на импорт автомобилей и фармацевтической продукции из-за рубежа. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, подчеркивая, что новые тарифы составят 25%. «Мы вводим пошлины в размере 25% на зарубежные автомашины и аналогичные пошлины на фармацевтику», — сообщил Трамп во время эфира на Fox News. Он уточнил, что тарифы на фармацевтическую продукцию будут расти в течение года. Ранее Трамп сообщил о введении рекордных импортных пошлин против Китая, напоминает RT. Китай крайне недоволен решением правительства США ввести пошлины в размере 10% на товары КНР. В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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