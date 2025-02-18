Трамп введет пошлины на зарубежные машины

США планируют ввести пошлины на импорт автомобилей и фармацевтической продукции из-за рубежа. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, подчеркивая, что новые тарифы составят 25%.
«Мы вводим пошлины в размере 25% на зарубежные автомашины и аналогичные пошлины на фармацевтику», — сообщил Трамп во время эфира на Fox News. Он уточнил, что тарифы на фармацевтическую продукцию будут расти в течение года.
Ранее Трамп сообщил о введении рекордных импортных пошлин против Китая, напоминает RT. Китай крайне недоволен решением правительства США ввести пошлины в размере 10% на товары КНР. В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США.
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