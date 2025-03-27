Вице-губернатор Оренбургской области Татьяна Савинова, которая считается едва ли не ближайшей соратницей врио главы Свердловской области Дениса Паслера, 27 марта простилась с коллегами из системы образования. По данным URA.RU, чиновницу уже ждут на новом месте в свердловском правительстве.
Савинова участвовала в награждении оренбургских преподавателей, во время выступления расплакалась. «Мое сердце навсегда с вами», — передает «Урал56.Ру» слова вице-губернатора. Публика отреагировала на ее речь аплодисментами, а первый замминистра образования Нина Гордеева ответила: «Все хорошо! Пишите, звоните».
Президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область 26 марта. По убеждению опрошенных URA.RU источников, знакомых с Паслером, помимо Савиновой на Среднем Урале стоит ждать еще двух топ-чиновников — Алексея Пахомова (министр образования Оренбуржья) и Игната Петухова (замгубернатора по экономике и инвестициям).
Пахомов, кстати, тоже был на мероприятии с Савиновой и подарил ей букет. По одной из версий, Савинова может сменить свердловского замгубернатора по образованию, медицине и культуре Павла Крекова. А Пахомов — министра образования Свердловской области Светлану Тренихину.
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