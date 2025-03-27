Челябинская прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Красногорском

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От взрыва вылетели стекла и разрушились перегородки в квартире
От взрыва вылетели стекла и разрушились перегородки в квартире Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту взрыва газа в поселке Красногорский Еманжелинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с возгоранием в многоквартирном доме в поселке Красногорский. Предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе ведомства отметили, что хлопок газа произошел днем 27 марта в многоэтажке на улице Лермонтова.  На место выехали прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС, взрыв произошел на втором этаже, разрушено остекление квартиры и балкона, а также подъезда, рухнули межкомнатные и межквартирные перегородки. В ведомстве сообщают об одном погибшем и трех раненых. На место выехал глава региона Алексей Текслер. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту взрыва газа в поселке Красногорский Еманжелинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с возгоранием в многоквартирном доме в поселке Красногорский. Предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. В пресс-службе ведомства отметили, что хлопок газа произошел днем 27 марта в многоэтажке на улице Лермонтова.  На место выехали прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС, взрыв произошел на втором этаже, разрушено остекление квартиры и балкона, а также подъезда, рухнули межкомнатные и межквартирные перегородки. В ведомстве сообщают об одном погибшем и трех раненых. На место выехал глава региона Алексей Текслер. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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