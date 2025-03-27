Челябинская прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Красногорском

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту взрыва газа в поселке Красногорский Еманжелинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с возгоранием в многоквартирном доме в поселке Красногорский. Предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
В пресс-службе ведомства отметили, что хлопок газа произошел днем 27 марта в многоэтажке на улице Лермонтова. На место выехали прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС, взрыв произошел на втором этаже, разрушено остекление квартиры и балкона, а также подъезда, рухнули межкомнатные и межквартирные перегородки. В ведомстве сообщают об одном погибшем и трех раненых. На место выехал глава региона Алексей Текслер. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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