При взрыве в челябинской многоэтажке погибла 82-летняя пенсионерка

27 марта 2025 в 17:20 Размер текста - 17 +

Врыв произошел на втором этаже многоэтажки (фото из архива) Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области при взрыве газа 27 марта погибла 82-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Погибла женщина 1942 года рождения. На месте работают силы и средства МЧС», — уточнили в пресс-службе ведомства. Взрыв газа произошел днем 27 марта в пятиэтажном жилом доме на улице Лермонтова на втором этаже, в результате чего были разрушены стены квартиры и балкона, а также подъезда, обрушились межкомнатные и межквартирные перегородки. В ведомстве уже сообщили о одном погибшем и трех раненых. Также на место происшествия выехал глава региона Алексей Текслер, проверку начали в региональной прокуратуре. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области при взрыве газа 27 марта погибла 82-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Погибла женщина 1942 года рождения. На месте работают силы и средства МЧС», — уточнили в пресс-службе ведомства. Взрыв газа произошел днем 27 марта в пятиэтажном жилом доме на улице Лермонтова на втором этаже, в результате чего были разрушены стены квартиры и балкона, а также подъезда, обрушились межкомнатные и межквартирные перегородки. В ведомстве уже сообщили о одном погибшем и трех раненых. Также на место происшествия выехал глава региона Алексей Текслер, проверку начали в региональной прокуратуре. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.