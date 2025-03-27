При взрыве в челябинской многоэтажке погибла 82-летняя пенсионерка

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, балашиха
Врыв произошел на втором этаже многоэтажки (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области при взрыве газа 27 марта погибла 82-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Погибла женщина 1942 года рождения. На месте работают силы и средства МЧС», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Взрыв газа произошел днем 27 марта в пятиэтажном жилом доме на улице Лермонтова на втором этаже, в результате чего были разрушены стены квартиры и балкона, а также подъезда, обрушились межкомнатные и межквартирные перегородки. В ведомстве уже сообщили о одном погибшем и трех раненых. Также на место происшествия выехал глава региона Алексей Текслер, проверку начали в региональной прокуратуре. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области при взрыве газа 27 марта погибла 82-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Погибла женщина 1942 года рождения. На месте работают силы и средства МЧС», — уточнили в пресс-службе ведомства. Взрыв газа произошел днем 27 марта в пятиэтажном жилом доме на улице Лермонтова на втором этаже, в результате чего были разрушены стены квартиры и балкона, а также подъезда, обрушились межкомнатные и межквартирные перегородки. В ведомстве уже сообщили о одном погибшем и трех раненых. Также на место происшествия выехал глава региона Алексей Текслер, проверку начали в региональной прокуратуре. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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