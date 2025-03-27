Полиция Еманжелинского района охраняет место происшествия в поселке Красногорский Челябинской области, где произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. На месте руководит начальник районного ОМВД Михаил Хурлет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сотрудниками ОВД принимаются меры по недопущению нарушений правопорядка. ГАИ обеспечивает беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб», — заявили в ведомстве.
Взрыв произошел 27 марта в жилой пятиэтажке. В результате ЧП погибла одна пенсионерка. Еще трое жителей доставлены в больницу с травмами. На место выехал глава региона Алексей Текслер. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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