Челябинская полиция следит за порядком на месте взрыва газа в Красногорском. Фото

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На месте работает начальник районного ОМВД Михаил Хурлет
На месте работает начальник районного ОМВД Михаил Хурлет Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

Полиция Еманжелинского района охраняет место происшествия в поселке Красногорский Челябинской области, где произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. На месте руководит начальник районного ОМВД Михаил Хурлет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками ОВД принимаются меры по недопущению нарушений правопорядка. ГАИ обеспечивает беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб», — заявили в ведомстве.

Взрыв произошел 27 марта в жилой пятиэтажке. В результате ЧП погибла одна пенсионерка. Еще трое жителей доставлены в больницу с травмами. На место выехал глава региона Алексей Текслер. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

Сотрудники ДПС следят за движением машин на месте происшествия
Сотрудники ДПС следят за движением машин на месте происшествия
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Полиция Еманжелинского района охраняет место происшествия в поселке Красногорский Челябинской области, где произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. На месте руководит начальник районного ОМВД Михаил Хурлет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудниками ОВД принимаются меры по недопущению нарушений правопорядка. ГАИ обеспечивает беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб», — заявили в ведомстве. Взрыв произошел 27 марта в жилой пятиэтажке. В результате ЧП погибла одна пенсионерка. Еще трое жителей доставлены в больницу с травмами. На место выехал глава региона Алексей Текслер. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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