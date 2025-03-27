Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил мнение о перспективах строительства центров обработки данных (ЦОД) на Ямале как стратегической миссии региона на ближайшие десятилетия. Об этом глава округа заявил на Международном арктическом форуме.
«Если эта энергия, эта молекула метана, которая на глубине от 1 тысячи метров залегает, ее нужно: сжижать, построить завод целый, потом найти флот, обеспечить ледокольную проводку, чтобы эта молекула пришла в какую-то южнокитайскую провинцию и дошла до электростанции и превратилась в обработку информации, в ЦОД. Вот возникает вопрос, зачем делать такую долгую цепочку перехода материи, когда, может быть, надо ЦОД построить у нас на Ямале, причем в глобальном масштабе», — отметил Артюхов.
Губернатор Ямала также подчеркнул, что благодаря прохладному климату и значительным запасам газа, которые составляют 50 трлн кубометров, регион идеально подходит для развития крупномасштабных проектов по строительству ЦОД. По мнению Артюхова, проекты такого рода не только увеличат эффективность использования местных ресурсов, но и способствуют технологическому развитию арктической зоны.
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