26 марта 2025

Петербургские депутаты займутся регулированием запахов в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Постоянная комиссия по экологии направила просьбу о создании рабочей группы
Постоянная комиссия по экологии направила просьбу о создании рабочей группы Фото:

Депутаты Петербурга предложили создать межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой нормативного регулирования запахов на территории Российской Федерации. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь.

«Постоянная комиссия по экологии и природопользованию парламента Петербурга направила обращение в Роспотребнадзор с просьбой о создании межведомственной рабочей группы для разработки предложений нормативного регулирования запахов в РФ», — пишет Андрей Рябоконь в своем telegram-канале. Инициатива появилась в ответ на обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

В состав предлагаемой рабочей группы планируется включить представителей научного сообщества, профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, а также органов государственной власти различных субъектов РФ. Ожидается, что деятельность межведомственной рабочей группы приведет к формированию конкретных законодательных инициатив, которые помогут в решении давней проблемы загрязнения воздуха неприятными запахами.

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Депутаты Петербурга предложили создать межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой нормативного регулирования запахов на территории Российской Федерации. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь. «Постоянная комиссия по экологии и природопользованию парламента Петербурга направила обращение в Роспотребнадзор с просьбой о создании межведомственной рабочей группы для разработки предложений нормативного регулирования запахов в РФ», — пишет Андрей Рябоконь в своем telegram-канале. Инициатива появилась в ответ на обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В состав предлагаемой рабочей группы планируется включить представителей научного сообщества, профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, а также органов государственной власти различных субъектов РФ. Ожидается, что деятельность межведомственной рабочей группы приведет к формированию конкретных законодательных инициатив, которые помогут в решении давней проблемы загрязнения воздуха неприятными запахами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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