Петербургские депутаты займутся регулированием запахов в России

Депутаты Петербурга предложили создать межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой нормативного регулирования запахов на территории Российской Федерации. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь.
«Постоянная комиссия по экологии и природопользованию парламента Петербурга направила обращение в Роспотребнадзор с просьбой о создании межведомственной рабочей группы для разработки предложений нормативного регулирования запахов в РФ», — пишет Андрей Рябоконь в своем telegram-канале. Инициатива появилась в ответ на обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
В состав предлагаемой рабочей группы планируется включить представителей научного сообщества, профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, а также органов государственной власти различных субъектов РФ. Ожидается, что деятельность межведомственной рабочей группы приведет к формированию конкретных законодательных инициатив, которые помогут в решении давней проблемы загрязнения воздуха неприятными запахами.
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