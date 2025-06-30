В ООН подтвердили казнь российских военных на Украине: главное об СВО на 30 июня

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, подтверждающий казнь 26 российских военнослужащих, взятых в плен или раненных на поле боя на Украине с февраля 2022 года. Этот документ стал очередным свидетельством военных преступлений, совершенных украинскими силами. Также в зоне СВО погиб тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев. Эти и другие события в зоне спецоперации к вечеру 30 июня — в материале URA.RU.
Казни российских военных военнопленных: доклад ООН
УВКПЧ подтвердило, что с февраля 2022 года на Украине казнили не менее 26 российских военных, взятых в плен или раненых. В докладе за декабрь 2024 — май 2025 года зафиксированы два случая: казнь в Донецкой области в конце 2024 года и предполагаемая казнь в Харьковской области в феврале 2025 года. Большинство инцидентов (25) произошли в 2022–2023 годах. Также сообщается о пытках 59 пленных. Россия требует от ООН расследования, но Украина не начала уголовных дел против своих военных. Впоследствии УВКПЧ осудило Украину за распространение изображений и видеозаписей с военнопленными российскими солдатами.
ВСУ на грани истощения ресурсов
Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман заявил, что без новой масштабной военной помощи Запада ВСУ могут столкнуться с кризисом уже зимой 2025–2026 годов. «Украина рискует оказаться на грани краха в течение шести месяцев», — отметил он, ссылаясь на обеспокоенность лидеров НАТО. По их оценкам, нехватка оружия, боеприпасов и личного состава может привести к значительным потерям позиций ВСУ к осени. Эксперты альянса указывают на истощение запасов техники и проблемы с мобилизацией.
На фоне этих прогнозов в Киеве начались закрытые обсуждения возможности прекращения огня. Источники FT сообщают, что украинское руководство проводит конфиденциальные встречи с западными партнерами, чтобы оценить перспективы перемирия.
Гибель тренера сборной РФ на СВО
Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне СВО при штурме села Малиновка в Запорожской области. Он командовал десантно-шту