Холодное лето 2025-го: прогноз погоды в Москве на неделе с 30 июня

В первые дни июля в Москве и Московской области сохранится прохладная погода с дождями и ветром, но к концу недели температура начнет повышаться. В Санкт-Петербурге — преимущественно малооблачная погода с редкими осадками и умеренным теплом. Прогноз погоды на следующую неделю с 30 июня по 6 июля URA.RU дал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
Погода в начале июля в Москве и Московской области
В понедельник, 30 июня, ночью в Москве ожидается облачная погода с дождем, температура +11…13°. Днем сохранится облачность с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, воздух прогреется до +16…18°. Ветер западный и северо-западный со скоростью 7–12 м/с, порывы до 17 м/с.
"В Московской области ночью также облачно, с дождем, местами сильным, температура — в районе +8…13°. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь, воздух прогреется до +13…18°. Ветер западный, северо-западный 7–12 м/с, порывы достигнут 17 м/с ", — отметил URA.RU синоптик Ильин.
Во вторник, 1 июля, ожидается переменная облачность с небольшими дождями. Температура ночью +7…12°, днем +16…21°. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. 2 июля сохранится переменная облачность без осадков. Температура +8…13° ночью и +17…22° днем. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
3 июля потеплеет: «В Москве температура воздуха ожидается уже выше 21 градуса, а местами существенно. То есть 21 — 26. В эти градации попадает максимальное значение температуры», — отметил Ильин. Он добавил, что «совсем без осадков не обойдется. Местами по области пойдет небольшой кратковременный дождь». Ветер сохранит северо-западное направление со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление практически не изменится — около 739 мм рт. ст. Ночью в области температура составит +13…18°.
4 июля ночью воздух будет теплым — +10…13°, днем температура достигнет +19…24°. «Что касается осадков, в пятницу, скорее всего, днем обойдется без осадков и ночью тоже без них, так что можно сказать, что погода наладится, будет много солнца, но, к сожалению, холодная воздушная масса не позволит сильно прогреться», — рассказал синоптик.
5 июля ночью температура опустится до +8…10°, при ясной погоде осадков не ожидается. Днем облачность увеличится, но дождей не будет. Максимальная температура около +20…22°. В Московской области — +17…22°. 6 июля сохранится тенденция к повышению температуры до +22…24°. В течение дня возможен кратковременный, слабый дождь местами по области, в Москве осадки маловероятны.
Погода в начале июля в Санкт-Петербурге
С 30 июня по 3 июля в Петербурге ожидается малооблачная погода с кратковременными дождями, вероятность которых невысока. Температура днем +19…22°, ночью +13…15°. «Этого солнца будет недостаточно, чтобы прогреть очень холодную воздушную массу», — пояснил Ильин.
4 июля ночью в городе около +11°, по области +7…12°, малооблачно и ясно, без осадков. Днем количество облаков увеличится, но дождей не будет. Температура днем +18…20° в городе, по области +17…22°.
5 июля ночью воздух охладится до +8° при ясной погоде, возможен туман. Осадков не ожидается. Днем температура +18…20°, в области — от 17 до 22°. Переменная облачность.
6 июля ночью около +12…14°, днем +20…22°. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные, небольшие дожди из-за развития кучево-дождевой облачности.
Атмосферное давление и ветер
В Москве давление к началу недели около 730 мм рт. ст., затем повысится до 740 мм рт. ст. и стабилизируется. В Санкт-Петербурге давление колеблется в диапазоне 753–760 мм рт. ст., затем немного снизится. Ветер преимущественно западный и северо-западный, сила — 3–12 м/с с порывами.
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