Семилетнего ребенка пытались изнасиловать другие дети в лагере в Туапсе

Над семилетним мальчиком из Санкт-Петербурга попытались надругаться в детском лагере под Туапсе. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».
«Его оскорбляли, травили и самое унизительное — поставили на четвереньки и попытались надругаться, предположительно, плечиками для одежды», — написано в посте. Мальчик рассказал о случившемся родителям только по приезде домой.
Ребенка травили и оскорбляли трое других мальчиков постарше его, а потом и вовсе попытались изнасиловать. Семья ребенка уже обратилась в полицию с заявлением, передали в telegram-канале.
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