Депутата Заксобрания Петербурга обвинили получении взяток на 14,7 млн рублей

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Следствие считает Милюту организатором коррупционной схемы
Следствие считает Милюту организатором коррупционной схемы Фото:

Депутат Законодательного собрания Петербурга Олег Милюта задержан по делу о коррупции в Колпино. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

«В отношении депутата Законодательного собрания Петербурга возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении СК в официальном telegram-канале. Милюта, представляющий партию «Единая Россия» от Колпино, был задержан на двое суток после выхода из Мариинского дворца, где он принимал участие в заседании бюджетно-финансового комитета. Следствие намерено в ближайшее время ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Следствие считает Милюту организатором коррупционной схемы, связанной с получением взяток в особо крупном размере. Ему вменяют статью о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. С декабря 2024 года по июнь 2025 года фигуранты дела получили не менее 14,2 млн рублей. В деле также фигурируют глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава местной администрации МО Колпино Дмитрий Кохно. Оба были задержаны ранее и признали свою вину. Они через посредника требовали от генерального директора подрядной организации по благоустройству района взятки в размере 15% от суммы контрактов.

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Депутат Законодательного собрания Петербурга Олег Милюта задержан по делу о коррупции в Колпино. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу. «В отношении депутата Законодательного собрания Петербурга возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении СК в официальном telegram-канале. Милюта, представляющий партию «Единая Россия» от Колпино, был задержан на двое суток после выхода из Мариинского дворца, где он принимал участие в заседании бюджетно-финансового комитета. Следствие намерено в ближайшее время ходатайствовать об избрании меры пресечения. Следствие считает Милюту организатором коррупционной схемы, связанной с получением взяток в особо крупном размере. Ему вменяют статью о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. С декабря 2024 года по июнь 2025 года фигуранты дела получили не менее 14,2 млн рублей. В деле также фигурируют глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава местной администрации МО Колпино Дмитрий Кохно. Оба были задержаны ранее и признали свою вину. Они через посредника требовали от генерального директора подрядной организации по благоустройству района взятки в размере 15% от суммы контрактов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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