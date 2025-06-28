Выпускники в Петербурге заявили, что пришли на «Алые Паруса» ради Кадышевой

На празднике «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге выпускники признались, что главным событием для них стало выступление певицы Надежды Кадышевой. Молодые люди сказали, что приехали на праздник именно ради нее. Об этом сообщают СМИ.
«Мы ради нее сюда пришли. Она поет песни про Россию, мы любим Россию», — рассказали корреспонденту РЕН ТВ будущие студенты-химики. По их словам, такие исполнители, как Кадышева, олицетворяют настоящую народную культуру.
Ранее Надежда Кадышева отказалась выступать на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге из-за занятости: в этот же день у нее был концерт в Москве, а на следующий — выступление на «Алых Парусах» в Санкт-Петербурге. Имя артистки обсуждалось организаторами выпускных мероприятий в разных городах, поскольку ее песни пользуются популярностью среди молодежи и часто становятся вирусными в соцсетях.
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