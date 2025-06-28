В Петербурге начался праздник выпускников школ «Алые паруса»

В центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади стартовал ежегодный праздник выпускников школ «Алые паруса». Мероприятие открывает концертная программа, после которой по акватории Невы вдоль Дворцовой набережной пройдет бриг «Россия» с алыми парусами. Прохождение судна, запланированное на время после полуночи, будет сопровождаться грандиозным водно-пиротехническим представлением.
Традиционно в июне выпускники школ вместе с родителями отмечают окончание учебы, однако в Петербурге этот день ежегодно приобретает масштаб городского праздника — торжества «Алые паруса». Впервые ленинградские школьники стали свидетелями прохода корабля с алыми парусами по Неве 27 июня 1968 года, и с тех пор это судно стало символом мероприятия. Проведение праздника было приостановлено в 1979 году и возобновилось лишь спустя четверть века.
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