Стармер анонсировал усиление санкций против России

Санкции в отношении России необходимо усилить, чтобы усадить ее за стол переговоров. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Наоборот, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США, чтобы усадить Россию за стол переговоров через дальнейшее давление со стороны этой группы стран», — сказал Стармер во время саммита ЕС по Украине в Париже. Его слова приводит The Guardian. По словам французского президента Эммануэля Макрона, страны-участницы встречи договорились не только сохранять, но и наращивать давление на Россию, включая меры против так называемого теневого флота.
Сегодня, 27 марта, в Париже прошел саммит ЕС по Украине. Европейские лидеры обсудили вопрос отправки миротворцев, а также затронули тему санкций против РФ, отметив, что еще рано принимать такое решение.
Макрон ранее заявил, что санкции против России будут сняты, если страна вернется к международно признанным границам Украины. Он поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о концепции «мир через силу», отметив, что она направлена на быстрое прекращение боевых действий и достижение прочного мира, обеспечивающего безопасность Украины и Европы, передает ОТР. Эту же точку зрения поддержали Кир Стармер и бывший канцлер Германии Олаф Шольц. Оба политика заявили, что в ослаблении ограничений «нет смысла, пока не восстановлен мир», передает MK.RU.
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