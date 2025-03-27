Макрон: в ЕС обсудили отмену санкций против России

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Макрон заявили о неготовности европейских лидеров снять ограничения с России
Макрон заявили о неготовности европейских лидеров снять ограничения с России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

На саммите ЕС в Париже, посвященном украинскому кризису, принято единогласное решение о продолжении действия антироссийских санкций. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Участники саммита по Украине в Париже единогласно решили, что сейчас не время отменять антироссийские санкции», — подчеркнул Макрон. Его слова приводит телеканал BFM TV.

Ранее французский президент заявил, что санкции с России могут быть сняты, если Украина вернется к международно признанным границам. Он высоко оценил инициативу президента США Дональда Трампа по сокращению военных действий, которая может помочь установить долговременный мир и обеспечить безопасность не только Украины, но и всего континента. В Киеве тем временем также заявили о готовности смягчить санкции против России для заключения мирного соглашения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Евросоюз сейчас уже работает над 17-м пакетом санкций против РФ. Она подчеркивает, что цель этих ограничений — это ослабление российской военной мощи и окончание конфликта.

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На саммите ЕС в Париже, посвященном украинскому кризису, принято единогласное решение о продолжении действия антироссийских санкций. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Участники саммита по Украине в Париже единогласно решили, что сейчас не время отменять антироссийские санкции», — подчеркнул Макрон. Его слова приводит телеканал BFM TV. Ранее французский президент заявил, что санкции с России могут быть сняты, если Украина вернется к международно признанным границам. Он высоко оценил инициативу президента США Дональда Трампа по сокращению военных действий, которая может помочь установить долговременный мир и обеспечить безопасность не только Украины, но и всего континента. В Киеве тем временем также заявили о готовности смягчить санкции против России для заключения мирного соглашения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Евросоюз сейчас уже работает над 17-м пакетом санкций против РФ. Она подчеркивает, что цель этих ограничений — это ослабление российской военной мощи и окончание конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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