Макрон: в ЕС обсудили отмену санкций против России

На саммите ЕС в Париже, посвященном украинскому кризису, принято единогласное решение о продолжении действия антироссийских санкций. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Участники саммита по Украине в Париже единогласно решили, что сейчас не время отменять антироссийские санкции», — подчеркнул Макрон. Его слова приводит телеканал BFM TV.
Ранее французский президент заявил, что санкции с России могут быть сняты, если Украина вернется к международно признанным границам. Он высоко оценил инициативу президента США Дональда Трампа по сокращению военных действий, которая может помочь установить долговременный мир и обеспечить безопасность не только Украины, но и всего континента. В Киеве тем временем также заявили о готовности смягчить санкции против России для заключения мирного соглашения.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Евросоюз сейчас уже работает над 17-м пакетом санкций против РФ. Она подчеркивает, что цель этих ограничений — это ослабление российской военной мощи и окончание конфликта.
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