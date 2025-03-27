В Кургане три дня подряд отмечаются температурные рекорды

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В Кургане три дня подряд фиксируются рекорды максимальной температуры воздуха
В Кургане три дня подряд фиксируются рекорды максимальной температуры воздуха Фото:

В Кургане три дня подряд фиксируются рекорды максимальной температуры воздуха. 27 марта в городе воздух прогрелся до 12,5 градусов, что стало новым максимумом этих суток. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

«В Кургане три дня подряд фиксируются температурные рекорды. Сегодня метеостанция отметила максимальную температуру 12,5 градусов. Это новый максимум для 27 марта. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2023 году (11,1)», — говорится в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Отмечается, что это уже девятый рекорд с начала года.

Ранее URA.RU сообщало, что 26 марта в Кургане был установлен новый температурный рекорд: метеостанция зафиксировала 12,2 градуса. Последний раз такая высокая температура в этот день наблюдалась 37 лет назад.

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В Кургане три дня подряд фиксируются рекорды максимальной температуры воздуха. 27 марта в городе воздух прогрелся до 12,5 градусов, что стало новым максимумом этих суток. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «В Кургане три дня подряд фиксируются температурные рекорды. Сегодня метеостанция отметила максимальную температуру 12,5 градусов. Это новый максимум для 27 марта. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2023 году (11,1)», — говорится в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Отмечается, что это уже девятый рекорд с начала года. Ранее URA.RU сообщало, что 26 марта в Кургане был установлен новый температурный рекорд: метеостанция зафиксировала 12,2 градуса. Последний раз такая высокая температура в этот день наблюдалась 37 лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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