В Кургане три дня подряд отмечаются температурные рекорды

В Кургане три дня подряд фиксируются рекорды максимальной температуры воздуха. 27 марта в городе воздух прогрелся до 12,5 градусов, что стало новым максимумом этих суток. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«В Кургане три дня подряд фиксируются температурные рекорды. Сегодня метеостанция отметила максимальную температуру 12,5 градусов. Это новый максимум для 27 марта. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2023 году (11,1)», — говорится в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Отмечается, что это уже девятый рекорд с начала года.
Ранее URA.RU сообщало, что 26 марта в Кургане был установлен новый температурный рекорд: метеостанция зафиксировала 12,2 градуса. Последний раз такая высокая температура в этот день наблюдалась 37 лет назад.
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