Такого не было почти сорок лет: в Кургане установлен новый температурный рекорд

В Кургане зафиксирован восьмой в 2025 году температурный рекорд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прежний рекорд был зарегистрирован днем ранее, 25 марта
Прежний рекорд был зарегистрирован днем ранее, 25 марта Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

Новый температурный рекорд был установлен в Кургане 26 марта. Метеостанция зафиксировала 12,2 градуса. Подобное в эту дату случалось 37 лет назад. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Курганская метеостанция 26 марта зафиксировала максимальную температуру 12,2 градуса. Это новый максимум для этих суток, предыдущий был зафиксирован в 1988 году, когда было 9,5 градуса. Это уже восьмой рекорд с начала года», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Предыдущий температурный рекорд был зарегистрирован в Кургане 25 марта. Воздух прогрелся до 11,1 градуса. Прежний максимум этой даты был отмечен в 2006 году, когда столбик термометра поднимался до 9,9 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый температурный рекорд был установлен в Кургане 26 марта. Метеостанция зафиксировала 12,2 градуса. Подобное в эту дату случалось 37 лет назад. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Курганская метеостанция 26 марта зафиксировала максимальную температуру 12,2 градуса. Это новый максимум для этих суток, предыдущий был зафиксирован в 1988 году, когда было 9,5 градуса. Это уже восьмой рекорд с начала года», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Предыдущий температурный рекорд был зарегистрирован в Кургане 25 марта. Воздух прогрелся до 11,1 градуса. Прежний максимум этой даты был отмечен в 2006 году, когда столбик термометра поднимался до 9,9 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...