Такого не было почти сорок лет: в Кургане установлен новый температурный рекорд

Новый температурный рекорд был установлен в Кургане 26 марта. Метеостанция зафиксировала 12,2 градуса. Подобное в эту дату случалось 37 лет назад. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Курганская метеостанция 26 марта зафиксировала максимальную температуру 12,2 градуса. Это новый максимум для этих суток, предыдущий был зафиксирован в 1988 году, когда было 9,5 градуса. Это уже восьмой рекорд с начала года», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
Предыдущий температурный рекорд был зарегистрирован в Кургане 25 марта. Воздух прогрелся до 11,1 градуса. Прежний максимум этой даты был отмечен в 2006 году, когда столбик термометра поднимался до 9,9 градусов.
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