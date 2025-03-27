Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по ископаемым

Лидер Украины Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по управлению украинскими ископаемыми. По его словам, Вашингтон настаивает на заключении полноценного соглашения, в то время как Киев предполагал начать с подписания рамочного документа.
«Много договоров об ископаемых… Когда будет конечная версия от США того или иного договора, очередного, потому что постоянно меняют условия. И мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом полное соглашение. Сейчас команды работают над этим, потому что Америка сейчас изменяет эти правила и предлагает сразу соглашение полное», — заявил Зеленский на пресс-конференции. Ее транслировал всеукраинский телемарафон. По словам украинского лидера, полное соглашение требует детального изучения.
Зеленский также отметил, что Украина не против соглашения о недрах в целом и не хочет, чтобы это повлияло на помощь США. Кроме того, он выразил опасения относительно возможных последствий для двусторонней помощи и обмена разведданными, если США воспримут позицию Украины как нежелание сотрудничать.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что США и Украина близки к подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, которое может быть утверждено на следующей неделе. Как сообщила газета Financial Times, США стремятся получить доступ к критически важным ресурсам и энергии на Украине, включая требования о передаче некоторых активов, таких как АЭС, под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выразили недовольство поведением украинского лидера.
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