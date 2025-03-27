В центре Екатеринбурга на Октябрьской площади разрушили инсталляцию с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной и певцом Shaman (Ярослав Дронов). Фотография с упавшим картонным певцом появилась в соцсетях.
«На колени, Shaman! Провинился видимо. Или просто не выдержал и ушел. В любом случае, его можно взять на ручки и сфоткать на фоне Храма-на-Крови, например», — шуточно подписал фото с разрушенным арт-объектом местный блогер Алексей Шахов в своем telegram-канале.
Кроме этого, у картонной версии певца отсутствует часть головы и рука. У его возлюбленной оторвали нос и также оставили без руки. Судя по снимку, механизм сближения влюбленных тоже сломан.
Арт-объект заметили 13 марта. На нем Дронов и Мизулина смотрят друг на друга, но между ними расстояние. Если соединить их, загорится сердце с надписью «Любите. Создавайте семьи». Инсталляцией занимались фотограф Настя Muse и ее команда. Вскоре возле них екатеринбурженке сделали предложение, из-за чего ее искала Екатерина Мизулина, так как ей сказали, что она ее подписчица.
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