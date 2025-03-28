Российские военные установили контроль над 99% территории Луганской народной республики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Наши войска, наши ребята идут вперёд и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим. Каждый день», — подчеркнул Путин
Президент РФ Владимир Путин ранее уже сообщал о наступательных действиях российской армии на всех участках боевого соприкосновения, подчеркивая успешное продвижение и блокирование крупных подразделений противника. Это заявление было сделано в контексте обсуждения военных операций в Курской области.
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