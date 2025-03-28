Путин о почти полном контроле ЛНР 99% под контролем ВС РФ

Путин: ВС РФ освободили 99% территории ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин рассказал о продвижении в ЛНР
Путин рассказал о продвижении в ЛНР Фото:

Российские военные установили контроль над 99% территории Луганской народной республики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Наши войска, наши ребята идут вперёд и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим. Каждый день», — подчеркнул Путин

Президент РФ Владимир Путин ранее уже сообщал о наступательных действиях российской армии на всех участках боевого соприкосновения, подчеркивая успешное продвижение и блокирование крупных подразделений противника. Это заявление было сделано в контексте обсуждения военных операций в Курской области.

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Российские военные установили контроль над 99% территории Луганской народной республики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Наши войска, наши ребята идут вперёд и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим. Каждый день», — подчеркнул Путин Президент РФ Владимир Путин ранее уже сообщал о наступательных действиях российской армии на всех участках боевого соприкосновения, подчеркивая успешное продвижение и блокирование крупных подразделений противника. Это заявление было сделано в контексте обсуждения военных операций в Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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