Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры России и США

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Путин пошутил на тему политики
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Во время рабочей поездки в Мурманск президент России Владимир Путин пообщался с военными моряками. Отвечая на вопрос о переговорах между Россией и США, глава государства посоветовал личному составу не заострять внимание на этой теме.

«Вы не обращайте на это внимание, просто несите службу — и всё. Исполняйте свой долг. Но в целом, это — шутка, я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят», — сказал Путин.

Российский лидер оценил действия ЕС в ходе конфликта на Украине, рассказал о территориальных успехах российской армии и раскрыл, что будет после СВО. Главные высказывания президента РФ — в материале URA.RU.

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Во время рабочей поездки в Мурманск президент России Владимир Путин пообщался с военными моряками. Отвечая на вопрос о переговорах между Россией и США, глава государства посоветовал личному составу не заострять внимание на этой теме. «Вы не обращайте на это внимание, просто несите службу — и всё. Исполняйте свой долг. Но в целом, это — шутка, я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят», — сказал Путин. Российский лидер оценил действия ЕС в ходе конфликта на Украине, рассказал о территориальных успехах российской армии и раскрыл, что будет после СВО. Главные высказывания президента РФ — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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