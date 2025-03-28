Украинская элитная бригада «Анна Киевская» осталась без техники

ТАСС: в элитной бригаде ВСУ «Анны Киевской» закончилось вооружение
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В элитной бригаде ВСУ не хватает танков
В элитной бригаде ВСУ не хватает танков Фото:

В элитной 155-й бригаде «Анны Киевской» Вооруженных сил Украины возникли серьезные трудности с получением военной техники и вооружения. Это связано с уменьшением объемов военной помощи со стороны Соединенных Штатов и европейских стран, сообщили представители подпольной организации «Дозор» агентству ТАСС.

«Наш источник в 155-й бригаде 'Анны Киевской' указывает на значительные недостатки в оснащении бригады военной техникой и арсеналом, что является результатом сокращения военной поддержки от США и Европы», — приводят слова представителей «Дозора» агентство ТАСС. Так, в 1-й танковой роте танкового батальона по штату должно быть десять танков Leopard, однако на деле в строю всего один. В то же время, в 3-й танковой роте штат предусматривает десять танков Leopard, семь из которых записаны на бумаге, но фактически ни одного из них нет в строю. В 2-й танковой роте указанный батальон имеет лишь три танка Leopard в активной службе, при этом семь указаны в официальных списках.

Ранее сообщалось, что десятки военных элитной бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали во время обучения на французской территории. С начала января 2025 года бригада ВСУ начала терять свою эффективность. А после прибытия под Красноармейск она понесла тяжелые потери.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ связал дезертирство с проблемами по части командования в бригаде. Он уточнил, что от квалификации командиров зависит успех бригад.

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В элитной 155-й бригаде «Анны Киевской» Вооруженных сил Украины возникли серьезные трудности с получением военной техники и вооружения. Это связано с уменьшением объемов военной помощи со стороны Соединенных Штатов и европейских стран, сообщили представители подпольной организации «Дозор» агентству ТАСС. «Наш источник в 155-й бригаде 'Анны Киевской' указывает на значительные недостатки в оснащении бригады военной техникой и арсеналом, что является результатом сокращения военной поддержки от США и Европы», — приводят слова представителей «Дозора» агентство ТАСС. Так, в 1-й танковой роте танкового батальона по штату должно быть десять танков Leopard, однако на деле в строю всего один. В то же время, в 3-й танковой роте штат предусматривает десять танков Leopard, семь из которых записаны на бумаге, но фактически ни одного из них нет в строю. В 2-й танковой роте указанный батальон имеет лишь три танка Leopard в активной службе, при этом семь указаны в официальных списках. Ранее сообщалось, что десятки военных элитной бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали во время обучения на французской территории. С начала января 2025 года бригада ВСУ начала терять свою эффективность. А после прибытия под Красноармейск она понесла тяжелые потери. Командующий Сухопутными войсками ВСУ связал дезертирство с проблемами по части командования в бригаде. Он уточнил, что от квалификации командиров зависит успех бригад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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