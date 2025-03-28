Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул

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Россия вступилась за Гуцул на заседании ОБСЕ
Россия вступилась за Гуцул на заседании ОБСЕ Фото:

Россия осудила задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул и потребовала от государств ОБСЕ добиться от Кишинева (Молдавия) освобождения политика. Об этом сообщили в официальном представительстве РФ в организации.

Мы призываем Кишинев немедленно освободить Гуцул <...> В связи с этим мы подняли этот вопрос на заседании Постоянного совета ОБСЕ <...> чтобы донести информацию об инциденте, а также об истинных мотивах уголовного преследования лидера Гагаузии», — говорится в сообщении в telegram-канала официального представительства РФ в ОБСЕ. Также российская сторона направила соответствующие письма генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу и другим руководителям организации.

В сообщении указано, что Россия осуждает подобные методы политической борьбы и призывает Кишинев отказаться от таковых в будущем. Такое заявление связано с тем, что Гуцул была задержана в преддверии парламентских выборов, и глава Гагаузии, не надеясь на местное правосудие, обратилась за помощью к России и президенту Владимиру Путину.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева на 72 часа. Она планировала вылететь в Стамбул для участия в Международном журналистском конгрессе, при этом равнее ей был наложен запрет на выезд из страны. Некоторые из местных политиков заявили о давлении на оппозицию и заявляют о незаконности задержания.

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Россия осудила задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул и потребовала от государств ОБСЕ добиться от Кишинева (Молдавия) освобождения политика. Об этом сообщили в официальном представительстве РФ в организации. Мы призываем Кишинев немедленно освободить Гуцул <...> В связи с этим мы подняли этот вопрос на заседании Постоянного совета ОБСЕ <...> чтобы донести информацию об инциденте, а также об истинных мотивах уголовного преследования лидера Гагаузии», — говорится в сообщении в telegram-канала официального представительства РФ в ОБСЕ. Также российская сторона направила соответствующие письма генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу и другим руководителям организации. В сообщении указано, что Россия осуждает подобные методы политической борьбы и призывает Кишинев отказаться от таковых в будущем. Такое заявление связано с тем, что Гуцул была задержана в преддверии парламентских выборов, и глава Гагаузии, не надеясь на местное правосудие, обратилась за помощью к России и президенту Владимиру Путину. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева на 72 часа. Она планировала вылететь в Стамбул для участия в Международном журналистском конгрессе, при этом равнее ей был наложен запрет на выезд из страны. Некоторые из местных политиков заявили о давлении на оппозицию и заявляют о незаконности задержания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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