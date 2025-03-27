Петербуржец, поддерживавший Украину, задержан за госизмену

В Петербурге сотрудники УФСБ задержали местного жителя, обвиняемого в госизмене. Задержанный активно поддерживал Украину, участвовал в администрировании оппозиционных пабликов и занимался незаконной торговлей наркотиками. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
«Задержание произошло в доме подозреваемого — тот сразу признался: отправлял донаты украинской армии, был админом оппозиционных пабликов и торговал наркотиками. Правоохранители также установили, что мужчина вступил в сговор с представителем ГУР МО Украины», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке».
В ходе обыска в доме подозреваемого были найдены улики, подтверждающие его взаимодействие с представителями украинской разведки и отправку донатов на поддержку ВСУ через криптовалютные платежи. Правоохранительные органы продолжают расследование. Подозреваемый находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
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