27 марта 2025

В Перми отремонтируют стадион для победителя Паралимпиады Торсунова

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Ремонт стадиона «Прикамье» завершат осенью 2025 года
Ремонт стадиона «Прикамье» завершат осенью 2025 года Фото:

В Перми к осени 2025 года капитально отремонтируют стадион «Прикамье». На нем тренируется победитель Паралимпиады Евгений Торсунов.

«Выполнение работ по капитальному ремонту трибуны стадиона с подтрибунными помещениями МАУ ДО „СШ „Прикамье“ по улице Ласьвинской, 1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 82,97 млн рублей. Ремонт требуется завершить до 15 октября 2025 года“, — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Дмитрий Махонин пообещал Евгению Торсунову отремонтировать «Прикамье». Спортсмен завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже и установил спортивный рекорд в прыжках в длину. Президент РФ Владимир Путин удостоил его государственной награды «Орден Почета». 

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В Перми к осени 2025 года капитально отремонтируют стадион «Прикамье». На нем тренируется победитель Паралимпиады Евгений Торсунов. «Выполнение работ по капитальному ремонту трибуны стадиона с подтрибунными помещениями МАУ ДО „СШ „Прикамье“ по улице Ласьвинской, 1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 82,97 млн рублей. Ремонт требуется завершить до 15 октября 2025 года“, — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Дмитрий Махонин пообещал Евгению Торсунову отремонтировать «Прикамье». Спортсмен завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже и установил спортивный рекорд в прыжках в длину. Президент РФ Владимир Путин удостоил его государственной награды «Орден Почета». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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