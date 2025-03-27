В Перми отремонтируют стадион для победителя Паралимпиады Торсунова

В Перми к осени 2025 года капитально отремонтируют стадион «Прикамье». На нем тренируется победитель Паралимпиады Евгений Торсунов.
«Выполнение работ по капитальному ремонту трибуны стадиона с подтрибунными помещениями МАУ ДО „СШ „Прикамье“ по улице Ласьвинской, 1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 82,97 млн рублей. Ремонт требуется завершить до 15 октября 2025 года“, — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Дмитрий Махонин пообещал Евгению Торсунову отремонтировать «Прикамье». Спортсмен завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже и установил спортивный рекорд в прыжках в длину. Президент РФ Владимир Путин удостоил его государственной награды «Орден Почета».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!