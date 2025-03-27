В Новом Уренгое толпа подростков жестоко пинала девочку: что известно о происшествии

В Новом Уренгое (ЯНАО) 2 января группа подростков запинала ногами 12-летнюю девочку, о чем стало известно из сообщения «Русской общины». МВД, прокуратура и СКР проводят проверки, а источники в силовых структурах сообщили URA.RU об обстоятельствах инцидента. Что известно о конфликте — в материале агентства.
В Новом Уренгое подростки пинали ребенка
Видео с жестокой расправой над девочкой появилось в соцсетях «Русской общины», на кадрах видно, как несколько подростков пинают ребенка в живот. Представители организации сообщили, что девочка из семьи участников СВО, а подростки из числа мигрантов. Попавший на камеру эпизод — не единственный случай.
Дата и причины конфликта
По словам источников агентства в силовых структурах, ребенка избили еще в январе. О происшествии до публикации кадров, помимо участников никто не знал. Родители девочки узнали уже от полиции, которые выявили публикацию в ходе мониторинга социальных сетей.
Конфликт возник из-за обиды в ходе переписок в мессенджерах. Источники уверяют, что девочка представлялась мужским именем и оскорбляла подростков в соцсетях, а те захотели ее проучить.
Реакция силовиков
Полиция инициировала проведение проверки. В настоящий момент все участники происшествия установлены. Проверку начала и прокуратура. Информация «Русской общины» о мигрантах не нашла подтверждения — все участники драки имеют гражданство Российской Федерации.
Следователи СКР сообщили что избитой девочке 12 лет, она родилась в 2013 году. Ими также проводится проверка по признакам преступления, попадающего под статью «Хулиганство».
По последним данным, к разбирательству подключились городские власти. Комментарий от «Русской общины» ожидается.
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