27 марта 2025

В Новом Уренгое толпа подростков жестоко пинала девочку: что известно о происшествии

В январе в Новом Уренгое подростки запинали 12-летнюю девочку
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое группа подростков запинала ребенка
В Новом Уренгое группа подростков запинала ребенка Фото:
новость из сюжета
Компания подростков избила девочку в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (ЯНАО) 2 января группа подростков запинала ногами 12-летнюю девочку, о чем стало известно из сообщения «Русской общины». МВД, прокуратура и СКР проводят проверки, а источники в силовых структурах сообщили URA.RU об обстоятельствах инцидента. Что известно о конфликте — в материале агентства.

В Новом Уренгое подростки пинали ребенка

Видео с жестокой расправой над девочкой появилось в соцсетях «Русской общины», на кадрах видно, как несколько подростков пинают ребенка в живот. Представители организации сообщили, что девочка из семьи участников СВО, а подростки из числа мигрантов. Попавший на камеру эпизод — не единственный случай.

Дата и причины конфликта

По словам источников агентства в силовых структурах, ребенка избили еще в январе. О происшествии до публикации кадров, помимо участников никто не знал. Родители девочки узнали уже от полиции, которые выявили публикацию в ходе мониторинга социальных сетей. 

Конфликт возник из-за обиды в ходе переписок в мессенджерах. Источники уверяют, что девочка представлялась мужским именем и оскорбляла подростков в соцсетях, а те захотели ее проучить.

Реакция силовиков

Полиция инициировала проведение проверки. В настоящий момент все участники происшествия установлены. Проверку начала и прокуратура. Информация «Русской общины» о мигрантах не нашла подтверждения — все участники драки имеют гражданство Российской Федерации.

Следователи СКР сообщили что избитой девочке 12 лет, она родилась в 2013 году. Ими также проводится проверка по признакам преступления, попадающего под статью «Хулиганство».

По последним данным, к разбирательству подключились городские власти. Комментарий от «Русской общины» ожидается.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 2 января группа подростков запинала ногами 12-летнюю девочку, о чем стало известно из сообщения «Русской общины». МВД, прокуратура и СКР проводят проверки, а источники в силовых структурах сообщили URA.RU об обстоятельствах инцидента. Что известно о конфликте — в материале агентства. В Новом Уренгое подростки пинали ребенка Видео с жестокой расправой над девочкой появилось в соцсетях «Русской общины», на кадрах видно, как несколько подростков пинают ребенка в живот. Представители организации сообщили, что девочка из семьи участников СВО, а подростки из числа мигрантов. Попавший на камеру эпизод — не единственный случай. Дата и причины конфликта По словам источников агентства в силовых структурах, ребенка избили еще в январе. О происшествии до публикации кадров, помимо участников никто не знал. Родители девочки узнали уже от полиции, которые выявили публикацию в ходе мониторинга социальных сетей.  Конфликт возник из-за обиды в ходе переписок в мессенджерах. Источники уверяют, что девочка представлялась мужским именем и оскорбляла подростков в соцсетях, а те захотели ее проучить. Реакция силовиков Полиция инициировала проведение проверки. В настоящий момент все участники происшествия установлены. Проверку начала и прокуратура. Информация «Русской общины» о мигрантах не нашла подтверждения — все участники драки имеют гражданство Российской Федерации. Следователи СКР сообщили что избитой девочке 12 лет, она родилась в 2013 году. Ими также проводится проверка по признакам преступления, попадающего под статью «Хулиганство». По последним данным, к разбирательству подключились городские власти. Комментарий от «Русской общины» ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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