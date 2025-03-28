Еще один зарубежный техногигант планирует вернуться в Россию

Компания LG Electronics провела испытательный запуск своего завода в России. Решение о продолжении работы российского подразделения будет зависеть не только от решений компании, но и от международных договоренностей по Украине. Об этом сообщили представители организации.
«После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — заявили в компании. Информацию передает РИА Новости.
В отличие от автомобильной компании Hyundai, LG Electronics не рассматривал после начала конфликта вопрос о продаже своего российского филиала или о принятии других радикальных мер. В связи с этим производство на московском заводе по изготовлению бытовой электроники было частично возобновлено.
Представитель LG Electronics уточнил, что данная мера направлена на сохранение производственных активов, которые не использовались с момента начала украинского конфликта. Отмечается, что в процессе перезапуска используются материалы, уже находящиеся на предприятии. Также организация тщательно отслеживает развитие переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
По сообщениям The Korea Times, крупные корпорации Южной Кореи, в том числе Samsung Electronics, LG Electronics и Hyundai Motor, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Они тщательно анализируют текущую ситуацию с санкциями и развитие мирного урегулирования текущего конфликта.
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