Еще один зарубежный техногигант планирует вернуться в Россию

LG Electronics провела пробный перезапуск завода в РФ
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В LG сообщили о частичном возобновлении работы на заводе в Москве
В LG сообщили о частичном возобновлении работы на заводе в Москве Фото:

Компания LG Electronics провела испытательный запуск своего завода в России. Решение о продолжении работы российского подразделения будет зависеть не только от решений компании, но и от международных договоренностей по Украине. Об этом сообщили представители организации. 

«После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — заявили в компании. Информацию передает РИА Новости. 

В отличие от автомобильной компании Hyundai, LG Electronics не рассматривал после начала конфликта вопрос о продаже своего российского филиала или о принятии других радикальных мер. В связи с этим производство на московском заводе по изготовлению бытовой электроники было частично возобновлено.

Представитель LG Electronics уточнил, что данная мера направлена на сохранение производственных активов, которые не использовались с момента начала украинского конфликта. Отмечается, что в процессе перезапуска используются материалы, уже находящиеся на предприятии. Также организация тщательно отслеживает развитие переговоров по урегулированию ситуации на Украине. 

По сообщениям The Korea Times, крупные корпорации Южной Кореи, в том числе Samsung Electronics, LG Electronics и Hyundai Motor, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Они тщательно анализируют текущую ситуацию с санкциями и развитие мирного урегулирования текущего конфликта. 

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Компания LG Electronics провела испытательный запуск своего завода в России. Решение о продолжении работы российского подразделения будет зависеть не только от решений компании, но и от международных договоренностей по Украине. Об этом сообщили представители организации.  «После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — заявили в компании. Информацию передает РИА Новости.  В отличие от автомобильной компании Hyundai, LG Electronics не рассматривал после начала конфликта вопрос о продаже своего российского филиала или о принятии других радикальных мер. В связи с этим производство на московском заводе по изготовлению бытовой электроники было частично возобновлено. Представитель LG Electronics уточнил, что данная мера направлена на сохранение производственных активов, которые не использовались с момента начала украинского конфликта. Отмечается, что в процессе перезапуска используются материалы, уже находящиеся на предприятии. Также организация тщательно отслеживает развитие переговоров по урегулированию ситуации на Украине.  По сообщениям The Korea Times, крупные корпорации Южной Кореи, в том числе Samsung Electronics, LG Electronics и Hyundai Motor, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Они тщательно анализируют текущую ситуацию с санкциями и развитие мирного урегулирования текущего конфликта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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