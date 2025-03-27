Землетрясение в Таиланде челябинских туристов обошло стороной

Землетрясение в Таиланде не затронуло туристов из Челябинской области. Как URA.RU рассказали участники рынка, большинство отдыхают на побережье, где катаклизма не было.
«Своих туристов отправили на Пхукет. Только что с ними созванивались: настроение хорошее. Их землетрясение не коснулось», — рассказала URA.RU директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева.
Руководитель златоустовской турфирмы Людмила Минакова подтвердила информацию. Клиенты ее турагентства на острове также чувствуют себя спокойно.
«У нас туристы вылетали ночью из аэропорта Бангкока. Успели. Ничего не произошло», — сообщила URA.RU директор по развитию группы туркомпаний «СТТ» Мария Кучеренко.
Землетрясение в Мьянме и столице Таиланда Бангкоке магнитудой 7,7 балла произошло в 11:20 по уральскому времени (по местному времени было 13:20). По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, на курортах Таиланда находится 1,5-2 тысячи россиян. На Камчатке в РФ катаклизм также зафиксировали. Его мощность составила пять баллов.
В течение весенних каникул Таиланд и Египет стали пользоваться спросом у челябинцев с детьми. В 2025 году эти два направления приняли две трети путешественников, отдыхавших за рубежом. Такие данные URA.RU привели в пресс-службе компании «Слетать.ру».
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