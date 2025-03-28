В пострадавшем от землетрясения Бангкоке находятся до двух тысяч россиян

В Бангкоке (Таиланд), где сегодня произошло землетрясение, находятся до двух тысяч российских туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
«В Бангкоке, пострадавшем от подземных толчков, находится от 1,5 до двух тысяч туристов из России», — заявил Мурадян для URA.RU. Он отметил, что точное количество россиян в городе определить сложно из-за большого числа рейсов.
При этом в telegram-канале Mash отметили, что в столице Таиланда находится не только много российских туристов, но и россияне, не являющиеся туристами. Среди них пока не зафиксировано пострадавших, также не поступало сообщений о разрушениях гостиничных комплексов. В то же время, в курортных районах Таиланда, включая Пхукет и Паттайю, ситуация остается спокойной.
По данным Mash, землетрясение унесло жизнь одного местного жителя, который погиб под обломками. Помимо этого, пострадали не менее 50 человек. Правительство Таиланда предупреждает о возможности новых толчков и объявило чрезвычайное положение. Также стало известно о значительных разрушениях в Мьянме, где обрушился автомобильный мост длиной более одного километра и частично разрушен исторический дворец в Мандалай. Эпицентр землетрясения располагался в 33 километрах к юго-западу от крупного города Мандалая.
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