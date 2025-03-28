В Мьянме из-за землетрясения обрушился километровый мост

На фоне мощного землетрясения в Мьянме (Таиланд) обрушился километровый автомобильный мост через реку Иравади. Об этом сообщили в посольстве России в городе.
«В Мьянме после землетрясения магнитудой 7,7 обрушился мост и здания», — передает РБК информацию из посольства. Данных о пострадавших пока нет. Общая длина моста — более одного километра, он соединял пригород Мандалая, второго крупнейшего города Таиланда, с городом Сикайн.
Подземные толчки ощущались по всей территории страны и также затронули города Нейпьидо и Янгон. При этом в Бангкоке обрушился строящийся небоскреб. В результате этого более 43 рабочих оказались под завалами. В городе объявлен режим ЧП.
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