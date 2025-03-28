В Челябинске осудили бывшего VIP-силовика Шумкова

Челябинский суд приговорил к 10 годам экс-главу ОСБ ГУ МВД региона Шумкова
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Клипарт. Магнитогорск, челябинский областной суд
Артема Шумкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима Фото:

Челябинский облсуд 28 марта вынес приговор бывшему начальнику отдела собственной безопасности ГУ МВД по региону Артему Шумкову, обвиняемому в коррупции. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, бывшего VIP-силовика признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 10 лет.

«Суд признал Шумкова виновным по нескольким эпизодам коррупции. Его отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Также ему назначен штраф в размере 3 млн рублей», — сообщил URA.RU источник.

Вместе с Шумковым на скамье подсудимых оказался некий Денис Иванов, выступавший в роли посредника при передаче взяток. Его также признали виновным, ограничившись штрафом в размере 1,3 млн рублей.

URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Комментарий будет опубликован после получения.

Дело Шумкова и Иванова поступило в суд в апреле 2024 года. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.

Шумкова, по сути, задерживали его подчиненные из ОСБ ГУ МВД по региону. Помощь им оказывали местные чекисты. Его обвиняли в четырех эпизодах получения взятки. По результатам служебной проверки Шумков был уволен из органов по отрицательным основаниям.

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Челябинский облсуд 28 марта вынес приговор бывшему начальнику отдела собственной безопасности ГУ МВД по региону Артему Шумкову, обвиняемому в коррупции. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, бывшего VIP-силовика признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 10 лет. «Суд признал Шумкова виновным по нескольким эпизодам коррупции. Его отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Также ему назначен штраф в размере 3 млн рублей», — сообщил URA.RU источник. Вместе с Шумковым на скамье подсудимых оказался некий Денис Иванов, выступавший в роли посредника при передаче взяток. Его также признали виновным, ограничившись штрафом в размере 1,3 млн рублей. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Комментарий будет опубликован после получения. Дело Шумкова и Иванова поступило в суд в апреле 2024 года. Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Шумкова, по сути, задерживали его подчиненные из ОСБ ГУ МВД по региону. Помощь им оказывали местные чекисты. Его обвиняли в четырех эпизодах получения взятки. По результатам служебной проверки Шумков был уволен из органов по отрицательным основаниям.
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