Кремль — URA.RU: знание региона — приоритетный критерий для кандидатов в губернаторы

Знание управленцами тех регионов, где им предстоит работать, — приоритетный опыт, но его отсутствие не является препятствием. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о последних назначениях врио губернаторов.
«Этот опыт, безусловно, очень важный, он приоритетен. Это связь назначаемого кандидата с тем регионом, где ему предстоит работать и в дальнейшем участвовать в выборах. В то же время мы знаем случаи, когда такая связь минимальна, но тоже полным препятствием это не может являться», — заявил Песков.
Путин поздно вечером 26 марта назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева — Оренбургской. Ранее глава государства доверил Ирине Гехт Ненецкий автономный округ.
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