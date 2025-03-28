Кремль — URA.RU: знание региона — приоритетный критерий для кандидатов в губернаторы

Песков: знание региона — приоритетный опыт для кандидата в губернаторы
© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидатам в губернаторы важно знать регион, где они будут работать, сообщил Дмитрий Песков
Кандидатам в губернаторы важно знать регион, где они будут работать, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Знание управленцами тех регионов, где им предстоит работать, — приоритетный опыт, но его отсутствие не является препятствием. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о последних назначениях врио губернаторов.

«Этот опыт, безусловно, очень важный, он приоритетен. Это связь назначаемого кандидата с тем регионом, где ему предстоит работать и в дальнейшем участвовать в выборах. В то же время мы знаем случаи, когда такая связь минимальна, но тоже полным препятствием это не может являться», — заявил Песков.

Путин поздно вечером 26 марта назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева — Оренбургской. Ранее глава государства доверил Ирине Гехт Ненецкий автономный округ.

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Знание управленцами тех регионов, где им предстоит работать, — приоритетный опыт, но его отсутствие не является препятствием. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о последних назначениях врио губернаторов. «Этот опыт, безусловно, очень важный, он приоритетен. Это связь назначаемого кандидата с тем регионом, где ему предстоит работать и в дальнейшем участвовать в выборах. В то же время мы знаем случаи, когда такая связь минимальна, но тоже полным препятствием это не может являться», — заявил Песков. Путин поздно вечером 26 марта назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева — Оренбургской. Ранее глава государства доверил Ирине Гехт Ненецкий автономный округ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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