Суд арестовал 560 миллионов экс-начальника ФСБ Златоуста и его сына

Арбитражный суд Челябинской области арестовал 560 млн рублей группы лиц, в которую вошли экс-начальник отдела ФСБ по Златоусту Геннадий Вильшенко, его сын Сергей и другие. Как следует из сообщения пресс-службы суда, ограничения введены в связи со слушанием дела о банкротстве компании «Южуралмост».
«Наложить арест на денежные средства Зырянова А.В., Вильшенко С.Г., Вильшенко Г.Д., Башаева А.В. в пределах суммы требований в размере 560,199 млн рублей. Исключение составляют денежные средства на сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — уточнили в суде.
Суд запретил регистрационные действия в отношении транспорта фирм «РесурсКомплектСнаб» и «Урал-сервис-групп». Среди машин указаны BMW X4, Mercedes-Benz Е200 и Lada Granta. Имущество фирм вместе с активами компании «„Магистраль“ арестовано на ту же сумму.
Росреестр не сможет проводить сделки в отношении недвижимости Вильшенко-младшего: четырех квартир в Москве общей площадью 232,1 кв метра, дома в подмосковной деревне Глинки размером 38,4 кв метра и участка под ним на 3,3 сотки. Вильшенко-старший не сможет проводить действия со своей 100-процентной долей в компании «Лидер Плюс». Запрет наложен на действия Алексея Башаева с долями в бизнесе двух фирм: «Технопарк» и «Магистраль» (принадлежит по 12,5% доли). Фирма «РесурсКомплектСнаб» не сможет вести регистрационные действия с учрежденной УК «Прайдкапитал» (99,9% уставного капитала).
В 2019 году экс-губернатор региона Борис Дубровский ушел в отставку из-за обвинений в картельном сговоре с дорожными компаниями. Бывшего руководителя оштрафовали на 48 миллионов рублей. При расследовании возбужденного уголовного дела силовики предположили, что с февраля 2015 года по апрель 2019 года организованная группа похитила 2 млрд 966 млн рублей, исполняя 60 госконтрактов. Эти контракты были заключены между миндором, компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост». Чиновников обвинили в растрате бюджетных средств, бизнесменов заподозрили в хищении. Мещанский районный суд Москвы арестовал четырех фигурантов, включая действующего министра дорожного строительства Алексея Нечаева и его предшественника Дмитрия Микулика. Их обвинили в растрате бюджетных средств в рамках картельного сговора.
К делу также привлекли бывших топ-менеджеров «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова. Они также попали под арест. Основной вопрос расследования связан с участием в схеме Дубровского.
В июне 2023 года «Южуралмост» признан банкротом. В настоящий момент ведется процедура конкурсного производства. В марте 2025 года суд принял иск УФНС о привлечении мажоритарных акционеров к ответственности.
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