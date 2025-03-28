Обсуждается переход экс-губернатора Куйвашева в Совфед

28 марта 2025 в 18:21 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев покинул пост губернатора 26 марта Фото: Илья Московец © URA.RU Ушедший с поста губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев может перейти в Совет Федерации — как представитель своего преемника Дениса Паслера. Об этом URA.RU сообщили два источника. С 2022 года губернатора Свердловской области в Совфеде представляет Виктор Шептий. В сентябре — после выборов главы региона — его полномочия автоматически прекратятся. Паслер, если победит, может их продлить, а может выдвинуть кого-то другого. Свои предложения по фамилиям он представит во время избирательной кампании. «Вероятен сценарий, при котором Куйвашев сменит Шептия. А пока Евгений Владимирович поработает в „Ростехе“», — поделился один из собеседников. Второй источник, тоже слышавший об этом, заявил, что не уверен, что Куйвашев захочет быть сенатором. Он также знает, что у Паслера есть идея вернуть Шептия из Москвы в область, у них хорошие отношения. Сам Куйвашев на вопрос URA.RU о своей новой работе 28 марта отвечать отказался. Кресло губернатора, которое он занимал с 2012 года, Куйвашев покинул 26 марта. Паслер, представленный публике в новом статусе 28 марта, был его подчиненным, в 2012—2016 годах возглавляя кабмин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушедший с поста губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев может перейти в Совет Федерации — как представитель своего преемника Дениса Паслера. Об этом URA.RU сообщили два источника. С 2022 года губернатора Свердловской области в Совфеде представляет Виктор Шептий. В сентябре — после выборов главы региона — его полномочия автоматически прекратятся. Паслер, если победит, может их продлить, а может выдвинуть кого-то другого. Свои предложения по фамилиям он представит во время избирательной кампании. «Вероятен сценарий, при котором Куйвашев сменит Шептия. А пока Евгений Владимирович поработает в „Ростехе“», — поделился один из собеседников. Второй источник, тоже слышавший об этом, заявил, что не уверен, что Куйвашев захочет быть сенатором. Он также знает, что у Паслера есть идея вернуть Шептия из Москвы в область, у них хорошие отношения. Сам Куйвашев на вопрос URA.RU о своей новой работе 28 марта отвечать отказался. Кресло губернатора, которое он занимал с 2012 года, Куйвашев покинул 26 марта. Паслер, представленный публике в новом статусе 28 марта, был его подчиненным, в 2012—2016 годах возглавляя кабмин.