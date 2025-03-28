РБК: на Украину передали тела почти тысячи бойцов ВСУ

На Украину передали тела 909 погибших военнослужащих. Они были получены с нескольких направлений фронта: кураховское, покровское, бахмутское, угледарское, луганское и запорожское, а также из моргов на территории России. Об этом сообщили в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными.
«Украине передали тела 909 погибших военных», — заявили в штабе. Информацию передает РБК.
В сообщении штаба также упоминается, что большое значение в данном процессе имело участие Международного комитета Красного Креста. В ближайшее время органы правопорядка и МВД приступят к идентификации личностей погибших.
Также сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о передаче России 43 тел погибших военных страны. Последний раз обмен телами погибших между Москвой и Киевом состоялся 14 февраля, когда российская сторона получила тела 45 военнослужащих, а украинская — 757.
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