РБК: на Украину передали тела почти тысячи бойцов ВСУ

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Украина получила тела почти тысячи своих военных
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украину передали тела 909 погибших военнослужащих. Они были получены с нескольких направлений фронта: кураховское, покровское, бахмутское, угледарское, луганское и запорожское, а также из моргов на территории России. Об этом сообщили в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными.

«Украине передали тела 909 погибших военных», — заявили в штабе. Информацию передает РБК.

В сообщении штаба также упоминается, что большое значение в данном процессе имело участие Международного комитета Красного Креста. В ближайшее время органы правопорядка и МВД приступят к идентификации личностей погибших. 

Также сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о передаче России 43 тел погибших военных страны. Последний раз обмен телами погибших между Москвой и Киевом состоялся 14 февраля, когда российская сторона получила тела 45 военнослужащих, а украинская — 757.

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На Украину передали тела 909 погибших военнослужащих. Они были получены с нескольких направлений фронта: кураховское, покровское, бахмутское, угледарское, луганское и запорожское, а также из моргов на территории России. Об этом сообщили в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными. «Украине передали тела 909 погибших военных», — заявили в штабе. Информацию передает РБК. В сообщении штаба также упоминается, что большое значение в данном процессе имело участие Международного комитета Красного Креста. В ближайшее время органы правопорядка и МВД приступят к идентификации личностей погибших.  Также сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о передаче России 43 тел погибших военных страны. Последний раз обмен телами погибших между Москвой и Киевом состоялся 14 февраля, когда российская сторона получила тела 45 военнослужащих, а украинская — 757.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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