Россия передала 757 тел солдат ВСУ, Украина взамен вернула 45

Украина получила 757 тел солдат ВСУ, вернув России 45. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«В Россию во время обмена вернули тела 45 погибших российских военных», — заявил Саралиев в разговоре с РБК. Отмечается, что при этом Киев получил 757 погибших бойцов.
Подобные обмены происходят регулярно. Так, 24 января Россия смогла вернуть 49 тел погибших воинов, а Украина также получила 757.
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