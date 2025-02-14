Россия передала 757 тел солдат ВСУ, Украина взамен вернула 45

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Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов
Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получила 757 тел солдат ВСУ, вернув России 45. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«В Россию во время обмена вернули тела 45 погибших российских военных», — заявил Саралиев в разговоре с РБК. Отмечается, что при этом Киев получил 757 погибших бойцов. 

Подобные обмены происходят регулярно. Так, 24 января Россия смогла вернуть 49 тел погибших воинов, а Украина также получила 757.

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Украина получила 757 тел солдат ВСУ, вернув России 45. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «В Россию во время обмена вернули тела 45 погибших российских военных», — заявил Саралиев в разговоре с РБК. Отмечается, что при этом Киев получил 757 погибших бойцов.  Подобные обмены происходят регулярно. Так, 24 января Россия смогла вернуть 49 тел погибших воинов, а Украина также получила 757.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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