Пермяки выбрали имя новорожденной белой медведице. Видео

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Маленького медведя назвали Парма
Маленького медведя назвали Парма Фото:

Маленькую белую медведицу, которая родилась в Пермском зоопарке, назвали Парма. Это имя выбрали пермяки на всенародном голосовании, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Вместе с жителями Прикамья выбрали имя маленькой белой медведице. Ее будут звать Парма — именно за этот вариант проголосовало больше всего человек», — сообщил Махонин в Telegram. В голосовании приняли участие более 16 тысяч человек.

Как ранее рассказывало URA.RU, маленький белый медведь родился в Пермском зоопарке в этом году. 27 февраля в зоопарке устроили гендер-пати, тогда выяснилось, что медвежонок — медведица. После этого запустили конкурс по выбору клички. Умка, Сэми, Кама, Парма — такие варианты имен в первые часы собирали больше всего «лайков».

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Маленькую белую медведицу, которая родилась в Пермском зоопарке, назвали Парма. Это имя выбрали пермяки на всенародном голосовании, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Вместе с жителями Прикамья выбрали имя маленькой белой медведице. Ее будут звать Парма — именно за этот вариант проголосовало больше всего человек», — сообщил Махонин в Telegram. В голосовании приняли участие более 16 тысяч человек. Как ранее рассказывало URA.RU, маленький белый медведь родился в Пермском зоопарке в этом году. 27 февраля в зоопарке устроили гендер-пати, тогда выяснилось, что медвежонок — медведица. После этого запустили конкурс по выбору клички. Умка, Сэми, Кама, Парма — такие варианты имен в первые часы собирали больше всего «лайков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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