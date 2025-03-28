Маленькую белую медведицу, которая родилась в Пермском зоопарке, назвали Парма. Это имя выбрали пермяки на всенародном голосовании, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Вместе с жителями Прикамья выбрали имя маленькой белой медведице. Ее будут звать Парма — именно за этот вариант проголосовало больше всего человек», — сообщил Махонин в Telegram. В голосовании приняли участие более 16 тысяч человек.
Как ранее рассказывало URA.RU, маленький белый медведь родился в Пермском зоопарке в этом году. 27 февраля в зоопарке устроили гендер-пати, тогда выяснилось, что медвежонок — медведица. После этого запустили конкурс по выбору клички. Умка, Сэми, Кама, Парма — такие варианты имен в первые часы собирали больше всего «лайков».
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