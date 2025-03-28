Депутат Саралиев: России вернули тела 43 военных

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России вернули тела военных из зоны конфликта
России вернули тела военных из зоны конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня прошел обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Так, российская сторона получила 43 тела бойцов, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«Россия вернула тела 43 погибших», — заявил Саралиев. Его слова передает РБК. 

В свою очередь, Киеву вернули тела 909 бойцов. Последний обмен погибшими прошел 14 февраля. РФ получила тела 45 военнослужащих, а Украина — 757 военных.

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Сегодня прошел обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Так, российская сторона получила 43 тела бойцов, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Россия вернула тела 43 погибших», — заявил Саралиев. Его слова передает РБК.  В свою очередь, Киеву вернули тела 909 бойцов. Последний обмен погибшими прошел 14 февраля. РФ получила тела 45 военнослужащих, а Украина — 757 военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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