Депутат Саралиев: России вернули тела 43 военных

России вернули тела военных из зоны конфликта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сегодня прошел обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Так, российская сторона получила 43 тела бойцов, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«Россия вернула тела 43 погибших», — заявил Саралиев. Его слова передает РБК.
В свою очередь, Киеву вернули тела 909 бойцов. Последний обмен погибшими прошел 14 февраля. РФ получила тела 45 военнослужащих, а Украина — 757 военных.
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