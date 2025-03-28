«Вторая мама»: как хоронили основательницу первого информагентства на Урале. Фото

В Екатеринбурге похоронили основателя «Европейско-Азиатских новостей» Молчанову

28 марта 2025 в 20:48 Размер текста - 17 +

На прощание с Ольгой Молчановой пришли коллеги и друзья Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге похоронили основательницу современной информационной журналистики Большого Урала, бывшего директора «Европейско-Азиатских новостей» (ЕАН) Ольгу Молчанову. Проводить ее в последний путь пришло около 20 человек — коллеги по цеху, близкие и друзья. О том, как прощались с легендой уральской журналистики, — в материале URA.RU. Сотрудники похоронной службы осторожно внесли гроб, обитый красной бархатной тканью, в траурный зал Городской клинической больницы №40. На небольшом расстоянии стояли лишь самые близкие: племянница с сыном, бывшие коллеги и друзья. Первой слова скорби родным и близким Ольги Молчановой принесла уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Ольгу Молчанову (в центре) коллеги ценили за доброту и профессионализм Фото предоставлено Татьяной Казанцевой «До самых последних дней Ольга Федоровна следила за информационной повесткой и была в курсе всех главных событий региона и страны. Будет не хватать этого голоса. Необыкновенный голос, который никогда ни с кем нельзя было спутать. Очень будет не хватать ее своеобразного взгляда на жизнь. По сути, она является основоположником всех сегодняшних информационных агентств на Урале», — поделилась омбудсмен с присутствующими. «Мы знакомы уже двадцать лет, и наша дружба была очень близкой. В каком-то смысле она стала для меня второй мамой. Мы созванивались дважды в неделю. Она всегда была для меня камертоном порядочности и интеллигентности, научила меня очень многому. У нас даже была традиция — ходить по ресторанам, всегда выбирали тот, который нравился ей. Ее харизма была настолько сильной, что даже при всей ее скромности просто не заметить ее было невозможно. И, конечно, все знали о безупречности ее речи. Мне будет очень не хватать этих еженедельных разговоров на любые темы», — посетовала бывшая коллега Наталья. С покойной они работали в пресс-службе ООО «НОВА-групп». Ольга Молчанова стало основательницей первого информагентства на Урале Фото предоставлено Татьяной Казанцевой Главный редактор екатеринбургского филиала «Российской газеты» Сергей Панасенко отметил, что, несмотря на скромность, у Молчановой был стрежень, который и помогал ей добиваться поставленных задач. «Татьяна была светлым, легким и прекрасным человеком, воплощением женственности. Несмотря на ее мягкость, она обладала высоким профессионализмом и, безусловно, была выдающейся личностью. За внешней мягкостью скрывался сильный внутренний стержень. В частности, я помню, как она инициировала практику анонсирования событий в противовес привычному освещению постфактум. Она была миниатюрной, обладала приятным тембром голоса и удивительно грамотной речью. Она была прекрасна», — сказал он. Ольга Федоровна родилась 26 августа 1945 года в городе Борисове Минской области (Беларусь) в многодетной семье. Ее назвали в честь балерины Ольги Лепешинской. В 1970 году она закончила в Латвии педагогический институт по специальности «русский язык, литература, английский язык» и несколько лет учила детей в небольшом латвийском селе. Позже Молчанова переехала в советский Свердловск. Она устроилась в заводскую газету «Верх-Исетский рабочий», а со временем возглавила редакцию многотиражки. Молчанову уважали коллеги и представители политэлиты Фото предоставлено Татьяной Казанцевой В 1992 году Молчанова создала первое на Урале информационное агентство «Европейско-Азиатские новости». Однако в 2006 году, после смены владельца агентства, она решила покинуть свою должность. Она продолжила свою профессиональную деятельность в информационном агентстве «Интерфакс», а позже заняла пост руководителя пресс-службы в компании «НОВА-групп». Также она проводила мастер-классы для сотрудников различных городских СМИ. Она была удостоена звания «Ветеран труда» и получила множество дипломов и почетных грамот от правительства региона. Ольга Молчанова скончалась 24 марта в возрасте 79 лет. Похоронили ее на Лесном кладбище (Широкая Речка). Своими вспоминаниями о покойной поделился и глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин. Он отметил, что Ольга Федоровна «являлась моральным камертоном в журналистике». Редакция агентства выражает глубокие соболезнования ее семье и друзьям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге похоронили основательницу современной информационной журналистики Большого Урала, бывшего директора «Европейско-Азиатских новостей» (ЕАН) Ольгу Молчанову. Проводить ее в последний путь пришло около 20 человек — коллеги по цеху, близкие и друзья. О том, как прощались с легендой уральской журналистики, — в материале URA.RU. Сотрудники похоронной службы осторожно внесли гроб, обитый красной бархатной тканью, в траурный зал Городской клинической больницы №40. На небольшом расстоянии стояли лишь самые близкие: племянница с сыном, бывшие коллеги и друзья. Первой слова скорби родным и близким Ольги Молчановой принесла уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «До самых последних дней Ольга Федоровна следила за информационной повесткой и была в курсе всех главных событий региона и страны. Будет не хватать этого голоса. Необыкновенный голос, который никогда ни с кем нельзя было спутать. Очень будет не хватать ее своеобразного взгляда на жизнь. По сути, она является основоположником всех сегодняшних информационных агентств на Урале», — поделилась омбудсмен с присутствующими. «Мы знакомы уже двадцать лет, и наша дружба была очень близкой. В каком-то смысле она стала для меня второй мамой. Мы созванивались дважды в неделю. Она всегда была для меня камертоном порядочности и интеллигентности, научила меня очень многому. У нас даже была традиция — ходить по ресторанам, всегда выбирали тот, который нравился ей. Ее харизма была настолько сильной, что даже при всей ее скромности просто не заметить ее было невозможно. И, конечно, все знали о безупречности ее речи. Мне будет очень не хватать этих еженедельных разговоров на любые темы», — посетовала бывшая коллега Наталья. С покойной они работали в пресс-службе ООО «НОВА-групп». Главный редактор екатеринбургского филиала «Российской газеты» Сергей Панасенко отметил, что, несмотря на скромность, у Молчановой был стрежень, который и помогал ей добиваться поставленных задач. «Татьяна была светлым, легким и прекрасным человеком, воплощением женственности. Несмотря на ее мягкость, она обладала высоким профессионализмом и, безусловно, была выдающейся личностью. За внешней мягкостью скрывался сильный внутренний стержень. В частности, я помню, как она инициировала практику анонсирования событий в противовес привычному освещению постфактум. Она была миниатюрной, обладала приятным тембром голоса и удивительно грамотной речью. Она была прекрасна», — сказал он. Ольга Федоровна родилась 26 августа 1945 года в городе Борисове Минской области (Беларусь) в многодетной семье. Ее назвали в честь балерины Ольги Лепешинской. В 1970 году она закончила в Латвии педагогический институт по специальности «русский язык, литература, английский язык» и несколько лет учила детей в небольшом латвийском селе. Позже Молчанова переехала в советский Свердловск. Она устроилась в заводскую газету «Верх-Исетский рабочий», а со временем возглавила редакцию многотиражки. В 1992 году Молчанова создала первое на Урале информационное агентство «Европейско-Азиатские новости». Однако в 2006 году, после смены владельца агентства, она решила покинуть свою должность. Она продолжила свою профессиональную деятельность в информационном агентстве «Интерфакс», а позже заняла пост руководителя пресс-службы в компании «НОВА-групп». Также она проводила мастер-классы для сотрудников различных городских СМИ. Она была удостоена звания «Ветеран труда» и получила множество дипломов и почетных грамот от правительства региона. Ольга Молчанова скончалась 24 марта в возрасте 79 лет. Похоронили ее на Лесном кладбище (Широкая Речка). Своими вспоминаниями о покойной поделился и глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин. Он отметил, что Ольга Федоровна «являлась моральным камертоном в журналистике». Редакция агентства выражает глубокие соболезнования ее семье и друзьям.