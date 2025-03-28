«Мыслила профессией»: какой была легенда журналистики Молчанова, с которой прощается Екатеринбург. Фото

Екатеринбург прощается с легендарной журналисткой Ольгой Молчановой

28 марта 2025 в 15:03 Размер текста - 17 +

Ольга Молчанова стояла у истоков создания настоящей журналистики на Урале Фото: Размик Закарян © URA.RU Сегодня, 28 марта, свердловчане прощаются с легендарной Ольгой Молчановой — экс-директором агентства «Европейско-Азиатские новости». Она скончалась 24 марта в возрасте 79 лет. Ольгу Федоровну называют основательницей современной информационной журналистики Большого Урала. Каким человеком и профессионалом она была, вспомнил глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин. Публикуем его комментарий без купюр. Ольга Федоровна Молчанова была моральным камертоном в нашей профессии. Масштаб ее вклада в развитие журналистики даже не Свердловской области, а Большого Урала понятен из контекста истории страны и региона. «Европейско-Азиатские новости» были созданы в 1992 году и с понятным замахом: уже была создана ассоциация «Большой Урал», но еще не было Уральской республики. «Интерфаксу» всего три года. В современных формулировках можно говорить о запросе аудитории на СМИ, которое бы оперативно и кратко сообщало новости с больших территорий. Михаил Вьюгин считает Ольгу Молчанову своим учителем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начав работать в газете в 1998 году, я помню, как в нашей редакции, скрепя сердце, подписывались на ленту новостей ЕАН. И получали ее по факсу. А были и те, кто ждал раз в день прихода курьера с распечатанной лентой заметок агентства. Потому что без этой информации невозможно было быть актуальным. Да, уже через пять лет появились и другие агентства. Да, Александр Щетинин, Эдуард Худяков, Сергей Очинян, холдинги Игоря Мишина, телеканал Жанны Телешевской не давали ЕАНу быть монополистом. Но все уважали Ольгу Федоровну за профессионализм. Ее команда была самой сплоченной, самой точной в информации, обладавшей самой широкой базой источников. Сложно сказать, как много предложений о переходе в новые проекты получали сотрудники Молчановой. Об их телефонных книжках мечтали все редакции. Но ЕАН был монолитом, а Ольга Федоровна — гуру, следившая за всем журналистским сообществом и способная поддержать, оценить журналиста даже из конкурирующего издания. Она не была человеком проекта, мыслила всей профессией. Проститься с Молчановой пришли многие. Например, омбудсмен Татьяна Мерзлякова Фото: Размик Закарян © URA.RU В начале нулевых, когда многое из описанного выше политически и технически кардинально изменилось, Ольга Федоровна покинула агентство. Несколько лет назад мне удалось уговорить ее провести в URA.RU обучение сотрудников самому сложному — умению общаться с людьми, поддерживать с ними отношения. Для многих учеников Молчановой ЕАН того времени уже не был примером, но она быстро получила доверие и авторитет корреспондентов, потому что раскрывала им самую суть журналистики. Спокойно, на интересных примерах Ольга Федоровна показывала, как быть полезным, интересным, как держать интригу даже в небольшой заметке и при этом не создавать «эффекта обманутого ожидания». Из огромного штата агентства она выбрала нескольких журналистов и как ментор сопровождала их. А со мной регулярно и подолгу разговаривала, давая комментарии на редакторские решения. Ольге Федоровне удалось понять и сформулировать смысл нашего ремесла, определить, что полезного журналисты дают обществу, что будет востребовано всегда, как бы ни менялась терминология (сути фейка, хайпа и лонгрида были известны и в 1992-м). Или как бы ни менялись средства распространения информации: по факсу, курьером с распечаткой заметок или пушем в мобильном. При принятии решений я и дальше буду вспоминать наши разговоры, но очень жаль, что с нами больше нет доброй и мудрой Ольги Федоровны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 28 марта, свердловчане прощаются с легендарной Ольгой Молчановой — экс-директором агентства «Европейско-Азиатские новости». Она скончалась 24 марта в возрасте 79 лет. Ольгу Федоровну называют основательницей современной информационной журналистики Большого Урала. Каким человеком и профессионалом она была, вспомнил глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин. Публикуем его комментарий без купюр. Ольга Федоровна Молчанова была моральным камертоном в нашей профессии. Масштаб ее вклада в развитие журналистики даже не Свердловской области, а Большого Урала понятен из контекста истории страны и региона. «Европейско-Азиатские новости» были созданы в 1992 году и с понятным замахом: уже была создана ассоциация «Большой Урал», но еще не было Уральской республики. «Интерфаксу» всего три года. В современных формулировках можно говорить о запросе аудитории на СМИ, которое бы оперативно и кратко сообщало новости с больших территорий. Начав работать в газете в 1998 году, я помню, как в нашей редакции, скрепя сердце, подписывались на ленту новостей ЕАН. И получали ее по факсу. А были и те, кто ждал раз в день прихода курьера с распечатанной лентой заметок агентства. Потому что без этой информации невозможно было быть актуальным. Да, уже через пять лет появились и другие агентства. Да, Александр Щетинин, Эдуард Худяков, Сергей Очинян, холдинги Игоря Мишина, телеканал Жанны Телешевской не давали ЕАНу быть монополистом. Но все уважали Ольгу Федоровну за профессионализм. Ее команда была самой сплоченной, самой точной в информации, обладавшей самой широкой базой источников. Сложно сказать, как много предложений о переходе в новые проекты получали сотрудники Молчановой. Об их телефонных книжках мечтали все редакции. Но ЕАН был монолитом, а Ольга Федоровна — гуру, следившая за всем журналистским сообществом и способная поддержать, оценить журналиста даже из конкурирующего издания. Она не была человеком проекта, мыслила всей профессией. В начале нулевых, когда многое из описанного выше политически и технически кардинально изменилось, Ольга Федоровна покинула агентство. Несколько лет назад мне удалось уговорить ее провести в URA.RU обучение сотрудников самому сложному — умению общаться с людьми, поддерживать с ними отношения. Для многих учеников Молчановой ЕАН того времени уже не был примером, но она быстро получила доверие и авторитет корреспондентов, потому что раскрывала им самую суть журналистики. Спокойно, на интересных примерах Ольга Федоровна показывала, как быть полезным, интересным, как держать интригу даже в небольшой заметке и при этом не создавать «эффекта обманутого ожидания». Из огромного штата агентства она выбрала нескольких журналистов и как ментор сопровождала их. А со мной регулярно и подолгу разговаривала, давая комментарии на редакторские решения. Ольге Федоровне удалось понять и сформулировать смысл нашего ремесла, определить, что полезного журналисты дают обществу, что будет востребовано всегда, как бы ни менялась терминология (сути фейка, хайпа и лонгрида были известны и в 1992-м). Или как бы ни менялись средства распространения информации: по факсу, курьером с распечаткой заметок или пушем в мобильном. При принятии решений я и дальше буду вспоминать наши разговоры, но очень жаль, что с нами больше нет доброй и мудрой Ольги Федоровны.