«Читала под фонарями»: как уроженка Беларуси стала легендой журналистики на Урале. Фото

Уроженка Беларуси Молчанова основала первое информационное агентство на Урале

28 марта 2025 в 18:32 Размер текста - 17 +

Ольге Молчановой было 79 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Легенда уральской журналистики Ольга Молчанова, скоропостижно скончавшаяся 24 марта в Екатеринбурге, с детства любила читать и тяготела к русскому языку. Именно поэтому она впоследствии стала учителем, а еще время спустя основала первое информационное агентство на Большом Урале — «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН). Своими воспоминаниями о детстве легенды журналистики с URA.RU поделилась ее племянница Татьяна Казанцева. «Ольга Федоровна родилась 26 августа 1945 года в городе Борисове Минской области в дружной многодетной семье. Ее назвали в честь балерины Ольги Лепешинской, но она выбрала профессию учителя — в семье царил настоящий культ знаний. В 1970 году она закончила в Латвии педагогический институт по специальности „русский язык, литература, английский язык“ и несколько лет учила детей в небольшом латвийском селе», — поделилась Казанцева. Татьяна Казанцева не могла сдержать слез, когда коллеги делились воспоминаниями об Ольге Федоровне Фото: Размик Закарян © URA.RU Позже Молчанова переехала в советский Свердловск. Она выбрала работу со словом: устроилась в заводскую газету «Верх-Исетский рабочий», а со временем возглавила редакцию многотиражки. «Пользовалась заслуженным авторитетом как на металлургическом заводе, так и среди коллег — свердловских журналистов, с которыми щедро делилась опытом», — вспоминает Татьяна. Племянница утверждает, что с самого детства ее тетя проявляла интерес к литературе и посвящала все свое свободное время чтению книг. «Семья жила в небольшом деревянном доме, где все спали в одной комнате. Однажды родители заметили, что она тайком уходит из дома по ночам. Это вызвало у них удивление. Она страстно любила читать, а вечером в доме не было освещения, только на улице горели фонари. Поэтому тетя каждый вечер садилась под фонарями и читала. И для меня вот эта девочка, которая ночью под фонарями читала книги и всей душой стремилась к знаниям, была примером», — отметила женщина. Траурную процессию посетили около 20 человек Фото: Размик Закарян © URA.RU В 1992 году Ольга Молчанова создала первое на Урале информационное агентство «Европейско-Азиатские новости». «Она подготовила, буквально воспитала несколько поколений уральских журналистов. Особое внимание она уделяла работе с первоисточниками, а также чистоте языка, четкости формулировок — этого „золотого стандарта“ придерживались и ее многочисленные ученики», — сказала Татьяна Казанцева, которая пошла по стопам тети и стала журналистом. В 2006 году со сменой собственника «ЕАН» Ольга Молчанова приняла решение об уходе. Она продолжила работать в информационном агентстве «Интерфакс», а затем руководителем пресс-службы в ООО «НОВА-групп», проводила мастер-классы в некоторых городских СМИ. Удостоена звания «Ветеран труда», неоднократно награждалась дипломами и почетными грамотами правительства региона. Ольге Молчановой было 79 лет. Церемония прощания с ней прошла в Траурном зале Городской клинической больницы №40. После завершения панихиды траурная процессия отправилась на Лесное кладбище, находящееся за поселком Широкая Речка, где ее похоронили. Своими вспоминаниями о покойной поделился и глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин. Он отметил, что Ольга Федоровна «являлась моральным камертоном в журналистике». Редакция агентства выражает глубокие соболезнования ее семье и друзьям. Ольга Молчанова (в центре) в редакции многотиражной газеты «Верх-Исетский рабочий» Фото предоставлено Татьяной Казанцевой Ольга Молчанова (слева в нижнем ряду) с коллективом ИА «Европейско-Азиатские новости» Фото предоставлено Татьяной Казанцевой Ольга Молчанова (вторая справа в нижнем ряду) с руководителями свердловских СМИ на приеме у Эдуарда Росселя (тогда возглавлял регион) Фото предоставлено Татьяной Казанцевой Ольга Федоровна большую часть жизни прожила на Среднем Урале Фото предоставлено Татьяной Казанцевой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легенда уральской журналистики Ольга Молчанова, скоропостижно скончавшаяся 24 марта в Екатеринбурге, с детства любила читать и тяготела к русскому языку. Именно поэтому она впоследствии стала учителем, а еще время спустя основала первое информационное агентство на Большом Урале — «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН). Своими воспоминаниями о детстве легенды журналистики с URA.RU поделилась ее племянница Татьяна Казанцева. «Ольга Федоровна родилась 26 августа 1945 года в городе Борисове Минской области в дружной многодетной семье. Ее назвали в честь балерины Ольги Лепешинской, но она выбрала профессию учителя — в семье царил настоящий культ знаний. В 1970 году она закончила в Латвии педагогический институт по специальности „русский язык, литература, английский язык“ и несколько лет учила детей в небольшом латвийском селе», — поделилась Казанцева. Позже Молчанова переехала в советский Свердловск. Она выбрала работу со словом: устроилась в заводскую газету «Верх-Исетский рабочий», а со временем возглавила редакцию многотиражки. «Пользовалась заслуженным авторитетом как на металлургическом заводе, так и среди коллег — свердловских журналистов, с которыми щедро делилась опытом», — вспоминает Татьяна. Племянница утверждает, что с самого детства ее тетя проявляла интерес к литературе и посвящала все свое свободное время чтению книг. «Семья жила в небольшом деревянном доме, где все спали в одной комнате. Однажды родители заметили, что она тайком уходит из дома по ночам. Это вызвало у них удивление. Она страстно любила читать, а вечером в доме не было освещения, только на улице горели фонари. Поэтому тетя каждый вечер садилась под фонарями и читала. И для меня вот эта девочка, которая ночью под фонарями читала книги и всей душой стремилась к знаниям, была примером», — отметила женщина. В 1992 году Ольга Молчанова создала первое на Урале информационное агентство «Европейско-Азиатские новости». «Она подготовила, буквально воспитала несколько поколений уральских журналистов. Особое внимание она уделяла работе с первоисточниками, а также чистоте языка, четкости формулировок — этого „золотого стандарта“ придерживались и ее многочисленные ученики», — сказала Татьяна Казанцева, которая пошла по стопам тети и стала журналистом. В 2006 году со сменой собственника «ЕАН» Ольга Молчанова приняла решение об уходе. Она продолжила работать в информационном агентстве «Интерфакс», а затем руководителем пресс-службы в ООО «НОВА-групп», проводила мастер-классы в некоторых городских СМИ. Удостоена звания «Ветеран труда», неоднократно награждалась дипломами и почетными грамотами правительства региона. Ольге Молчановой было 79 лет. Церемония прощания с ней прошла в Траурном зале Городской клинической больницы №40. После завершения панихиды траурная процессия отправилась на Лесное кладбище, находящееся за поселком Широкая Речка, где ее похоронили. Своими вспоминаниями о покойной поделился и глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин. Он отметил, что Ольга Федоровна «являлась моральным камертоном в журналистике». Редакция агентства выражает глубокие соболезнования ее семье и друзьям.