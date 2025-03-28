Путин изменил традицию ежегодной зачистки губернаторов

Президент Владимир Путин изменил формат отставок руководителей субъектов. Российский лидер 28 марта завершил серию встреч с губернаторами, у которых истекают полномочия в сентябре, и поддержал выдвижение главы Ленинградской области Александра Дрозденко на четвертый срок. Как объяснили эксперты URA.RU, отставки и сохранения управленцев в 2025 году стали точечными, а не массовыми из-за ситуации в стране и особенностей самих регионов, именно поэтому, к примеру, Евгений Куйвашев потерял свой пост, а кандидаты на вылет неожиданно сохранили губернаторские кресла.
«Потенциал у нас хороший, сформирована команда. Я в вашей команде работаю 12 лет, Владимир Владимирович. Я просил бы вашей поддержки дать мне возможность со своей командой продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем», — обратился Дрозденко к Путину.
Президент отметил, что Ленинградская область показывает хорошие результаты, но «проблем еще очень много». Одна из них — доходы населения, считает глава государства.
“Вы человек опытный, не первый срок работаете. И в целом самый основной показатель, — конечно, показателей много важных, — но то, что растет продолжительность жизни и в целом в опережающем темпе, даже быстрее, чем в целом по стране, это очень хороший показатель. Ну и, конечно, промышленность.
Я знаю, у вас хорошие заделы по инвестиционным проектам. А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее», — сказал президент.
Губернатор Ленинградской области поблагодарил Путина за поддержку. Дрозденко также доложил главе государства о работе с участниками СВО, семьями с первым ребенком, строительстве спортивных объектов и других социальных вопросах.
Разговор с Дрозденко стал последним в серии встреч президента с губернаторами, у которых истекает срок полномочий в 2025 году. Как отмечали собеседники URA.RU нынешний «губернаторопад» оказался непредсказуемым: отставки обошли стороной сразу несколько руководителей субъектов, которым предрекали уход. При этом экс-глава Свердловской области Евгений Куйвашев, имевший прочные позиции, попал под увольнение. В зоне риска находился и Александр Дрозденко из-за длительности пребывания в должности, но глава государства вновь разрушил все прогнозы политологов.
Нынешний период отставок и назначений не стал губернаторопадом в классическом понимании, отметил заместитель директора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «Этот термин предполагает массовые замены высших должностных лиц регионов. Мы видим, что в данном случае это скорее решения, которые принимаются индивидуально в каждом случае, речь не идет о какой-то компанейщине», — пояснил политолог.
Решение о поддержке или отставке губернаторов принимается исходя из двух основных факторов: особенностях самого региона и ситуации в стране в целом, продолжил Шаповалов. Но есть и разные индивидуальные причины: опыт в школе губернаторов или в новых регионах, какие-то индивидуальные заслуги. Возможны горизонтальные перестановки с одного субъекта в другой, «имею ввиду, конечно, Оренбургскую и Свердловскую области», отметил политолог. Это целый комплекс параметров, из которых принимается итоговое решение. Именно поэтому прогнозы во многом оказались ошибочны и Денис Паслер заменил Евгения Куйвашева, чего мало кто ожидал, а кандидаты на выход сохранили свои посты, считает собеседник URA.RU.
Нахождение Дрозденко на своем посту с 2012 года скорее говорит о его эффективности, поэтому президент поддержал его выдвижение на новый срок, добавил Шаповалов. «Ленинградская область относится к успешно развивающимся регионам, в которых постоянно расширяется производство, решаются социальные и другие вопросы. Президент поддержал Дрозденко по целой совокупности факторов», — заявил политолог.
Несмотря на то, что Дрозденко сейчас — долгожитель среди губернаторов Северо-Западного федерального округа, это не причина куда-то его переводить, согласился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Плюсы перевесили и он остался», — добавил собеседник URA.RU. Хоть Путин и встретился со всеми губернаторами, у которых истекал срок, «до июня передвижения в губернаторском корпусе вполне возможны», предположил Солонников.
В сентябре 2025 года в 20 регионах пройдут прямые выборы губернатора, а в Ненецком автономном округе — назначение через голосование в парламенте. В девяти регионах (Тамбовской, Ростовской, Курской, Новгородской, Свердловской, Оренбургской областях, Республике Коми, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе) будут досрочные выборы из-за отставки губернаторов. В 12 субъектах (Севастополе, Татарстане, Пермском, Камчатском, Краснодарском краях, Чувашской Республике, Иркутской, Калужской, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Костромской областях) выборы пройдут на фоне истечения полномочий действующих губернаторов, со всеми из которых уже встретился Путин.
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