Власти разрушили привычный сценарий отставок губернаторов

Губернаторопад-2025 оказался непредсказуемым: отставки обошли стороной четырех руководителей субъектов, которым с уверенностью предрекали уход. При этом попал под увольнение экс-глава Свердловской области Евгений Куйвашев, имевший прочные позиции. Почему «середняки» оказались удачливее «отличника» и как им удалось сохранить свои посты — в материале URA.RU.
Предсказания провалились
В преддверии выборов-2025 Владимир Путин провел традиционные встречи с губернаторами и одобрил повторное выдвижение трем инкумбентам (лица, занимающие должность более одного срока), которых федеральные СМИ и близкие к администрации президента политологи неоднократно отправляли в отставку. Среди них — Александр Богомаз (Брянская область), Сергей Ситников (Костромская область) и Олег Николаев (Чувашия). Первому предрекали увольнение из-за проблем с силовиками, второму — из-за возраста и низкого рейтинга, а третьему — из-за партийной принадлежности и застоя в регионе.
По данным URA.RU, на этой неделе также запланирована встреча с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Ему прочили отставку из-за длительности пребывания в должности, с 2012 года.
Отставка Евгения Куйвашева же стала неожиданностью. Слухи о ней появились лишь за две недели до официального решения. До этого он считался губернатором с прочными позициями. Еще 17 марта экс-глава региона опровергал информацию и говорил, что с ним «это никто не обсуждал».
Решения президента оказались непредсказуемыми и для экспертного сообщества. К примеру, в мартовском рейтинге политической устойчивости губернаторов от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», Богомаз, Ситников и Николаев находились в аутсайдерах среди инкумбентов. Все трое имели по 11 баллов, что граничит с «красной зоной». Куйвашев же был почти в «отличниках» с 15 баллами.
Регионы «задвинули»
Политологи объясняют URA.RU, что на решение федеральных властей по формированию губернаторского корпуса повлияли несколько факторов. По мнению экспертов, политические администраторы, занятые вопросами завершения СВО, отложили перестановки в экономически слабых субъектах, которые на сегодня не имеют особой стратегической важности.
«Сейчас есть сложности на внешнем треке, и управление по внутренней политике отложило такие мелкие вопросы, как, к примеру, Ситников в Костроме. Как только спадет напряжение после спецоперации, мы будем обсуждать новые правила и новые отставки, пойдут системные замены, система начнет „переобуваться“ и сфокусируется на внутренней политике», — говорит директор компании «Маркком» Сергей Маркелов.
Этот же тезис в беседе с агентством озвучил руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. "Когда изменится ситуация с СВО, когда наступит мир, у нас очень много будет меняться в стране. Кадровая политика будет очень динамичной", — сказал он.
Свердловская область же — стратегически важный для страны регион. Это обуславливает более пристальное внимание со стороны федеральных властей и не дает губернатору иммунитета, как у глав менее значимых субъектов.
«К Свердловской области принципиально другое отношение. Она, со своей экономикой, оборонной промышленностью, крайне важна. Это не тот регион, где смени хоть сто губернаторов, а территория не станет золотой, где нет знаковости», — отмечает Маркелов.
Согласно данным федеральной службы госстатистики, Свердловская область находится на шестом месте среди всех регионов по доле ВВП. Брянская область на 55, Чувашия на 57, Костромская область на 72.
«Сравнивать ту же Костромскую область и Свердловскую в принципе некорректно. Если Ситникову удалось удержать ситуацию на том уровне, на каком он ее принял, то это уже хорошо. А когда в области есть возможность развиваться, огромный потенциал, госзаказы на оборону, то результаты могли бы быть и выше. Странно сравнивать Куйвашева с Ситниковым и говорить, что один молодец, а другой нет», — убежден Сергей Поляков.
Когда закончится иммунитет
Формальные встречи с президентом не укрепили позиции потенциальных отставников, риск их увольнения сохраняется на перспективу ближайших двух лет. Это касается Александра Богомаза и Сергея Ситникова.
"Уверен, что те, кого причисляли к слабеньким, уйдут. И это произойдет не через четыре года, а уже в нашей реальности, в 2025 или 2026 году", — комментирует Сергей Маркелов.
По данным федерального источника агентства, проблемы Богомаза с силовыми ведомствами продолжают усугубляться, «в разработку» попадают все больше его подчиненных. Ситников может покинуть должность губернатора Костромской области по состоянию здоровья.
При этом Николаев может продержаться в должности дольше своих коллег. По данным агентства, он находится в близких отношениях с миллиардером Виктором Вексельбергом, который реализует на территории региона ряд инфраструктурных проектов. Николаев также сумел обеспечить Чувашии не просто сохранение позиций, но и экономический рост.
«У региона появились два главных достижения — республика перестала быть дотационной и бюджет Чувашии является профицитным. Поэтому не стоит удивляться и тому, что президент дал высокую оценку достижениям Олега Николаева на его посту», — считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Борьба элит
Интересы элитных групп также повлияли на промежуточные итоги весеннего губернаторопада. Как известно, Свердловская область была важна для группы миллиардера Виктора Вексельберга, а также других влиятельных игроков.
«Конфликтность вокруг Свердловской области гораздо выше, чем в этих кнопочных регионах. Скамейка запасных на нее была большая. Были люди с высоким аппаратным весом. Наверняка претендовали и выходцы из „тюменского клана“. Были и заместители, которые с удовольствием возглавили бы регион. Но явного конфликта или битвы не наблюдалось, поэтому сошлись именно на сценарии с Денисом Паслером», — отмечает Сергей Маркелов.
Подобный интерес элит к экономически слабым регионам отсутствует, а потому и шансы губернаторов на сохранение постов были выше. По информации источника агентства, особенно остро эта проблема стоит с Костромской областью. Ее уже предлагали возглавить нескольким федеральным политикам, но те отказались.
Политологи отмечают, что правление Богомаза, Николаева и Ситникова нельзя назвать провальным, поэтому, в отсутствии серьезной элитной конкуренции, ситуация позволяет их сохранить.
«Отставка действующего губернатора — это стресс для системы. Чаще всего используется этот стресс в случае, если губернатор либо не может избраться из-за плохих отношений с населением, либо есть серьезные ошибки в работе. Поэтому сохранение этих глав логично», — комментирует гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.
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