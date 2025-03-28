Утром 28 марта Вооруженные Силы Украины (ВСУ) нанесли двойной удар по газораспределительной станции «Суджа», используя реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщало Министерство обороны РФ. Удары были направлены с использованием французских спутниковых систем для наведения и целеуказания, а координаты вводились и запуск производился британскими специалистами. Об этом заявила МИД России Мария Захарова.
«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона. Неделю назад, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке киевского режима, приказавшего своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области. Теперь, после ракетного огня, ГИС „Суджа“ практически уничтожена», — сказала Мария Захарова. Ее слова публикует официальный сайт МИД РФ.
Газораспределительная станция «Суджа» в Курской области уже подвергалась атаке 21 марта, когда, по данным МИД РФ, украинские силы пытались взорвать ее при отступлении. Это нападение было осуществлено с использованием тяжелой артиллерии, что привело к первоначальным повреждениям объекта.
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