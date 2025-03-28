СК РФ: по факту подрыва станции «Суджа» возбуждено дело по статье о теракте

В связи с повторным подрывом газораспределительной станции «Суджа» в Курской области было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пп. „а“, „в “ ч. 2 ст. 205 УК РФ», — заявили в Следкоме. В рамках дальнейшего расследования планируется выявить всех лиц, причастных к преступлению, и привлечь их к ответственности.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные осуществили атаку на газоизмерительную станцию «Суджа». Предварительно, для удара использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS. После атаки на объекте начался пожар, который привел к почти полному уничтожению станции.
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